В свой первый день пребывания в должности президент Джо Байден подписал пакет распоряжений, в которых он делал все: от отмены запрета на поездки мусульманам до отмены выхода США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Парижского соглашения по климату. Последнее является важным шагом в борьбе с глобальным потеплением.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Администрация Байдена также намеревается отменить разрешение на строительство трубопровода Keystone XL из Канады в США.

“Нет времени ждать, надо приступать к работе немедленно. Я собираюсь начать с выполнения обещаний, которые я дал американскому народу”, – заявил Байден, сидя за столом в Овальном кабинете.

Напомним, что США вышли из Парижского климатического соглашения четыре года назад. Теперь Байден своим указом вернул Соединенные Штаты в это соглашение.

Также Байден восстановил членство США в ВОЗ, возглавлять делегацию в которой будет доктор Энтони Фаучи, ведущий правительственный эксперт по инфекционным заболеваниям.

Байден также назначил координатора по реагированию на ситуацию с эпидемией коронавируса, чтобы контролировать действия Белого дома относительно распределения вакцин и медицинских принадлежностей.

Пресс-секретарь Джен Псаки и другие высокопоставленные должностные лица накануне инаугурации Байдена сообщили, что эти указы лишь часть того, что президент обещал выполнить в первые дни на должности.

В администрации отмечают, что каждый день работы Байдена будет сосредоточен на определенной теме: четверг – это пандемия коронавируса, пятница – облегчению экономической ситуации, включая указы по программам социальной защиты и страхование по безработице.

На следующей неделе Байден займется программой “Покупайте американское”, он подпишет указ ужесточающий требования к государственным закупкам товаров и услуг у американских компаний; во вторник займется мерами по ликвидации частных тюрем; в среду снова вернется к теме климата – распоряжением восстанавливающее Совет президента по науке и технологиям и борьбе с изменением климата; в четверг – Байден отменит так называемую “Политику Мехико”, запрещающую федеральное финансирование неправительственных организаций, предоставляющих услуги по прерыванию беременности; иммиграция в пятницу – Байден планирует подписать исполнительные указы, посвященные политике пограничного контроля и беженцев, и создать целевую группу по воссоединению семей.

Февраль будет посвящен тому, что в календарном документе обозначено как “восстановление места Америки в мире”.