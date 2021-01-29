Байден отменил введенные Трампом ограничения на доступ к абортам

Президент Джо Байден подписал президентский меморандум об отмене ограничений на доступ к абортам внутри страны и за рубежом, введенных и расширенных администрацией его предшественника Дональда Трампа.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

По словам Байдена, меморандум “отменит нападки предшественника на женское здоровье”.

“[Мера] относится к охране здоровья женщин внутри страны и за границей. Она отменяет изменения, внесенные в Title X (федеральная программа по планированию семьи — ред.) и другие вещи, которые затрудняют получение женщинами доступного медицинского обслуживания”, — прокомментировал президент.

О каких ограничениях идет речь?

Этот шаг Байдена направлен на выполнение предвыборного обещания касательно отмены так называемой “политики Мехико” — запрета на финансирование правительством США иностранных некоммерческих организаций по планированию семьи, которые проводят или продвигают аборты.

Политика Мехико была впервые реализована администрацией Рональда Рейгана в 1985 году. В 1993 году демократ Билл Клинтон отменил ее. Затем республиканские и демократические администрации возвращали и отменяли эту политику.

В 2017 администрация Трампа не только восстановила это ограничение, но и расширила. Таким образом, запрет охватил широкий спектр организаций — от тех, что занимаются лечением ВИЧ, до тех, что обеспокоены вопросом очистки воды — расположенных и в США, и за рубежом. Организации могли получать финансирование только если согласятся не проводить аборты и не вести дискуссии о них.

Исследования показывают, что за счет сокращения финансирования организаций по планированию семьи, которые используют аборт как один из многих методов планирования семьи, “политика Мехико” привела к непреднамеренному увеличению числа нежелательных беременностей и абортов.

Также меморандум предписывает департаменту здравоохранения и социальных служб немедленно рассмотреть возможность отмены запрета для поставщиков медуслуг, которые получают госфинансирование, направлять пациенток на аборты.

Критика Байдена

Так совпало, что подписание документа Байденом произошло накануне виртуального мероприятия противников абортов March for Life (“Марш за жизнь”). В прошлом году Трамп стал первым президентом США, принявшим участие в этом мероприятии.

Сторонники борьбы с абортами восприняли это как особый жест. Они раскритиковали решение Байдена, утверждая, что оно противоречит заявленным усилиям президента по объединению страны.

Члены пролайф-организаций критикуют президента за то, что “продвижение абортов” якобы стало приоритетом его администрации. Сетуют и на то, что Байден якобы собирается “спустят деньги налогоплательщиков на аборты”, и на то, что он отменяет “внутренние меры защиты, спасшие множество жизней”.