Экс-вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден заявил, что будет молиться о здоровье своего конкурента Дональда Трампа, который заразился коронавирусом.

Об этом он написал в Twitter.

“Мы с Джилл (жена Байдена, – ред.) желаем президенту Трампу и первой леди Меланье Трамп скорейшего выздоровления. Мы будем продолжать молиться за здоровье и безопасность президента и его семьи”, – написал Байден.

Ранее телеканал CNN сообщил, что все события с участием Трампа, запланированные на ближайшее время, будут отложены или проведены в онлайн-формате.