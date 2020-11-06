Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Трамп опережает Байдена в Джорджии примерно с 1775 голосами и в Пенсильвании на 22389 голосов.
Шансы Трампа на переизбрание напрямую зависят от голосов выборщиков в этих штатах. Для Байдена победа в Пенсильвании и Джорджии – это получение кресла президента, а для Трампа проигрыш хотя бы в одном штате – поражение.
В настоящее время у Байдена 253 голоса выборщиков (50,5% поддержки избирателей), а у Трампа – 214 (47,7% поддержки избирателей).
В Джорджии сейчас у Трампа и Байдена по 49,4% поддержки избирателей. Разрыв между кандидатами – 1775 голосов в пользу Трампа. Обработано 99% голосов.
На кону – 16 голосов выборщиков.
В Пенсильвании обработано 95% бюллетеней. На кону – 20 голосов выборщиков.
Свои голоса за Трампа отдали 49,6% избирателей, а за Байдена – 49,3%.
Разрыв между кандидатами составляет 22389 голосов в пользу Трампа.
Ранее Трамп заявил, что намерен подать иски во всех штатах, где в это время претендует на победу демократический кандидат Джо Байден.
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