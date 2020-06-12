Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Байден отметил, что военные могут “восстать против Трампа” после выборов и силой вывести его из Белого дома.
“Я обещаю вам, я абсолютно убежден, что они отправят его из Белого дома”, – заявил Байден.
В пресс-службе Белого дома отреагировали на такое заявление Байдена, назвав его “нелепым”.
Но Байден и другие представители демократов продолжают говорить о том, что опасаются каких-либо манипуляций со стороны республиканцев в связи с президентскими выборам.
Ранее Байден говорил о том, что Трамп попытается перенести дату выборов из-за коронавируса.
“Запомните мои слова: я думаю, что он попытается как-то отменить выборы, придумать какое-то обоснование, почему они не могут быть проведены”, – сказал Байден в апреле.
6 июня стало известно, что Джо Байден официально стал кандидатом в президенты от Демократической партии. Для выдвижения кандидата необходимо как минимум 1991 голос делегатов. После праймериз в округе Колумбия и семи штатах, прошедших в начале этой недели, Байден превзошел этот порог, набрав голоса 1995 делегатов партийного съезда демократов.
Стоит отметить, что Джо Байден на 11 процентных пунктов опережает действующего президента Дональда Трампа в общенациональном опросе.
По данным опроса, 52% зарегистрированных избирателей по всей стране поддерживают Байдена, а 41% — Трампа. Если сравнивать этот результат с тем, что продемонстрировал опрос Университета Монмута, проведенный месяц назад, уровень поддержки Байдена вырос на 2%, тогда как уровень поддержки Трампа не менялся.
- По данным опроса, проведенного в начале мая, Джо Байден опережал Дональда Трампа на 5%.
- В соответствии с результатами опроса, проведенного 25-28 мая, Байден увеличил отрыв от Трампа в предвыборном рейтинге до 11%.