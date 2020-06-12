Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден уверен, что в случае проигрыша на выборах нынешний американский лидер Дональд Трамп не захочет уходить из Белого дома и будет сопротивляться. В таком случае – ему "помогут" военные.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Байден отметил, что военные могут “восстать против Трампа” после выборов и силой вывести его из Белого дома.

“Я обещаю вам, я абсолютно убежден, что они отправят его из Белого дома”, – заявил Байден.

В пресс-службе Белого дома отреагировали на такое заявление Байдена, назвав его “нелепым”.

Но Байден и другие представители демократов продолжают говорить о том, что опасаются каких-либо манипуляций со стороны республиканцев в связи с президентскими выборам.

Ранее Байден говорил о том, что Трамп попытается перенести дату выборов из-за коронавируса.

“Запомните мои слова: я думаю, что он попытается как-то отменить выборы, придумать какое-то обоснование, почему они не могут быть проведены”, – сказал Байден в апреле.

6 июня стало известно, что Джо Байден официально стал кандидатом в президенты от Демократической партии. Для выдвижения кандидата необходимо как минимум 1991 голос делегатов. После праймериз в округе Колумбия и семи штатах, прошедших в начале этой недели, Байден превзошел этот порог, набрав голоса 1995 делегатов партийного съезда демократов.

Стоит отметить, что Джо Байден на 11 процентных пунктов опережает действующего президента Дональда Трампа в общенациональном опросе.

По данным опроса, 52% зарегистрированных избирателей по всей стране поддерживают Байдена, а 41% — Трампа. Если сравнивать этот результат с тем, что продемонстрировал опрос Университета Монмута, проведенный месяц назад, уровень поддержки Байдена вырос на 2%, тогда как уровень поддержки Трампа не менялся.