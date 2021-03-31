Президент США Джо Байден стал первым в истории США национальным лидером, который выпустил прокламацию в День трансгендеров, 31 марта.

Об этом сказано на сайте Белого дома.

На сайте президентской администрации опубликовали прокламацию Байдена, признающую значение этого дня.

Байден поблагодарил трансгендеров за “поколения борьбы, активности и мужества, которые приблизили нашу страну к полному равенству трансгендеров и гендерно не бинарных людей в Соединенных Штатах и ​​во всем мире”.

Также Байден призвал американцев “присоединиться к борьбе за полное равенство всех трансгендеров”.

На своей странице в Twitter Байден призвал американцев повысить ценности и достоинства трансгендеров.

Transgender rights are human rights — and I’m calling on every American to join me in uplifting the worth and dignity of transgender Americans. Together, we can stamp out discrimination and deliver on our nation’s promise of freedom and equality for all. #TransDayofVisibility — President Biden (@POTUS) March 31, 2021

“Права трансгендеров – это права человека, и я призываю каждого американца присоединиться ко мне в повышении ценности и достоинства американцев-трансгендеров. Вместе мы сможем искоренить дискриминацию и выполнить обещание нашей страны свободы и равенства для всех”.

Президент США указал на то, что американцы-трансгендеры продолжают сталкиваться с дискриминацией в сферах трудоустройства, жилья, здравоохранения и общественных местах. Он назвал насилие в отношение трансгендеров – “пятном на совести нации”.

Его поддержала вице-президент США Камала Харрис. Она отметила, что права трансгендеров равны правам любого другого человека, который нуждается в защите.

“Права трансгендеров – это права человека. Сегодня, в честь всех трансгендеров-американцев, Байден подписал прокламацию о признании 31 марта Днем видимости тренсгендеров. Мы видим вас и мы всегда будем стоять на вашей стороне”.

Резюмируя, Байден отметил в прокламации, что вместе с вице-президентом Харрис подтверждает, что “трансгендерные американцы делают нацию более процветающей, яркой и сильной”.