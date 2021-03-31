Об этом сказано на сайте Белого дома.

На сайте президентской администрации опубликовали прокламацию Байдена, признающую значение этого дня.

Байден поблагодарил трансгендеров за “поколения борьбы, активности и мужества, которые приблизили нашу страну к полному равенству трансгендеров и гендерно не бинарных людей в Соединенных Штатах и ​​во всем мире”.

Также Байден призвал американцев “присоединиться к борьбе за полное равенство всех трансгендеров”.

На своей странице в Twitter Байден призвал американцев повысить ценности и достоинства трансгендеров.

“Права трансгендеров – это права человека, и я призываю каждого американца присоединиться ко мне в повышении ценности и достоинства американцев-трансгендеров. Вместе мы сможем искоренить дискриминацию и выполнить обещание нашей страны свободы и равенства для всех”.

Президент США указал на то, что американцы-трансгендеры продолжают сталкиваться с дискриминацией в сферах трудоустройства, жилья, здравоохранения и общественных местах. Он назвал насилие в отношение трансгендеров – “пятном на совести нации”.

Его поддержала вице-президент США Камала Харрис. Она отметила, что права трансгендеров равны правам любого другого человека, который нуждается в защите.

“Права трансгендеров – это  права человека. Сегодня, в честь всех трансгендеров-американцев, Байден подписал прокламацию о признании 31 марта Днем видимости тренсгендеров. Мы видим вас и мы всегда будем стоять на вашей стороне”.

Резюмируя, Байден отметил в прокламации, что вместе с вице-президентом Харрис подтверждает, что “трансгендерные американцы делают нацию более процветающей, яркой и сильной”.

  • Сенат США одобрил назначение Рэйчел Левин на должность помощника министра здравоохранения США. Она стала первой женщиной-трансгендером на высокой должности в федеральном правительстве.