Об этом сказано на сайте Белого дома.

На сайте президентской администрации опубликовали прокламацию Байдена, признающую значение этого дня.

Байден поблагодарил трансгендеров за “поколения борьбы, активности и мужества, которые приблизили нашу страну к полному равенству трансгендеров и гендерно не бинарных людей в Соединенных Штатах и ​​во всем мире”.

Также Байден призвал американцев “присоединиться к борьбе за полное равенство всех трансгендеров”.

На своей странице в Twitter Байден призвал американцев повысить ценности и достоинства трансгендеров.

Transgender rights are human rights — and I’m calling on every American to join me in uplifting the worth and dignity of transgender Americans. Together, we can stamp out discrimination and deliver on our nation’s promise of freedom and equality for all. #TransDayofVisibility

— President Biden (@POTUS) March 31, 2021