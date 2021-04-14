Президент США Джо Байден та канцлерка Німеччини Ангела Меркель провели телефонну розмову, закликавши Росію забрати війська від східного українського кордону.

Про це повідомили на сайті Білого дому.

Під час розмови лідери США та Німеччини наголосили на своїй рішучій прихильності до трансатлантичних відносин та пообіцяли продовжувати тісну співпрацю над спільними пріоритетами, включаючи боротьбу з COVID-19, зміцнення глобальної безпеки в галузі охорони здоров’я та розв’язання кліматичної кризи”.

Окремим пунктом Меркель та Байден виокремили занепокоєння накопиченням російських військових на кордонах України та в окупованому Криму. Вони засвідчили підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

“Канцлер та президент США домовилися, що Росія має скоротити кількість військ, аби знизити ескалацію”, – сказав офіційний представник німецького уряду Штеффен Зайберт.

Нагадаємо, що 1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, зокрема до просування своїх військ углиб території України.

Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).

За словами Хомчака, станом на 30 березня вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях були розташовані 28 батальйонних тактичних груп противника. Йдеться, зокрема, про Брянську, Воронезьку, Ростовську області РФ, а також про територію незаконно окупованого українського Криму.

При цьому збройні сили РФ здійснюють поступове нарощування військ поблизу державного кордону України – на півночі, на сході і на півдні.