Про це під час брифінгу повідомила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

Псакі сказала, що США зацікавлені в тому, аби організувати зустріч лідерів двох країн в найближчі місяці. Вона допускає, що це може відбутися влітку.

Представниця Білого дому нагадала, що під час телефонної розмови з Путіним Байден “чітко заявив, що Сполучені Штати твердо захищатимуть свої національні інтереси у відповідь на дії Росії, такі як кіберпроникнення та втручання у вибори. І також наголосив на непохитній прихильності США суверенітету та територіальної цілісності України”.

За словами Псакі, тепер Росія та США працюватимуть над розробкою плану, який сприятиме забезпеченню “стабільних дипломатичних та партнерських стосунків”.

Поки що Псакі не змогла назвати конкретну дату проведення особистої зустрічі політиків, додавши, що переговори “на початковій стадії обговорення”.