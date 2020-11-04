Об этом сообщает телеканал CNN.

Ранее на президентских выборах на Гавайях голосовали за кандидатов от Демократической партии.

В 2020 году за Байдена на Гавайях проголосовали 67,5 % избирателей, а за Трампа – 30,1%.

Чтобы победить на президентских выборах 2020 года, нужно 270 голосов выборщиков.

Общая картина выглядит так:

Трамп выиграл выборы во Флориде, получив 29 голосов.

Это результаты голосования избирателей непосредственно на участках. К ним впоследствии добавят результаты голосования тех, кто отправлял бюллетени по почте, а таких около 100 миллионов.

Сразу после закрытия участков начали появляться предварительные результаты выборов. Согласно им, лидирует Трамп.

Примечательно, что в этом году на фоне пандемии коронавируса в США фиксировалась рекордная явка избирателей. Только в досрочном голосовании приняли участие более 100 млн человек.

Трамп будет следить за предварительными результатами голосования из Белого дома. С этой целью его кампания обустроила две комнаты.

Накануне президентских выборов специальные рабочие забаррикадировали Белый дом.

В Вашингтоне (округ Колумбия) забивали фанерой окна и фасады многих магазинов, бизнес-центров, банков и других учреждений из-за возможных массовых беспорядках после выборов.