Об этом сообщает телеканал CNN.
Ранее на президентских выборах на Гавайях голосовали за кандидатов от Демократической партии.
В 2020 году за Байдена на Гавайях проголосовали 67,5 % избирателей, а за Трампа – 30,1%.
Чтобы победить на президентских выборах 2020 года, нужно 270 голосов выборщиков.
Общая картина выглядит так:
Трамп выиграл выборы во Флориде, получив 29 голосов.
Это результаты голосования избирателей непосредственно на участках. К ним впоследствии добавят результаты голосования тех, кто отправлял бюллетени по почте, а таких около 100 миллионов.
Сразу после закрытия участков начали появляться предварительные результаты выборов. Согласно им, лидирует Трамп.
Примечательно, что в этом году на фоне пандемии коронавируса в США фиксировалась рекордная явка избирателей. Только в досрочном голосовании приняли участие более 100 млн человек.
Трамп будет следить за предварительными результатами голосования из Белого дома. С этой целью его кампания обустроила две комнаты.
Накануне президентских выборов специальные рабочие забаррикадировали Белый дом.
В Вашингтоне (округ Колумбия) забивали фанерой окна и фасады многих магазинов, бизнес-центров, банков и других учреждений из-за возможных массовых беспорядках после выборов.
- Ранее #Буквы разбирались, как проходит голосование и когда ждать результатов.
- О ходе событий в день голосования читайте в материале #Букв.