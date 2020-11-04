Кандидат от Демократической партии США Джо Байден выиграл президентские выборы на Гавайях, получив четыре голоса выборщиков.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Ранее на президентских выборах на Гавайях голосовали за кандидатов от Демократической партии.

В 2020 году за Байдена на Гавайях проголосовали 67,5 % избирателей, а за Трампа – 30,1%.

Чтобы победить на президентских выборах 2020 года, нужно 270 голосов выборщиков.

Общая картина выглядит так:

Трамп выиграл выборы во Флориде, получив 29 голосов.

Это результаты голосования избирателей непосредственно на участках. К ним впоследствии добавят результаты голосования тех, кто отправлял бюллетени по почте, а таких около 100 миллионов.

Сразу после закрытия участков начали появляться предварительные результаты выборов. Согласно им, лидирует Трамп.

Примечательно, что в этом году на фоне пандемии коронавируса в США фиксировалась рекордная явка избирателей. Только в досрочном голосовании приняли участие более 100 млн человек.

Трамп будет следить за предварительными результатами голосования из Белого дома. С этой целью его кампания обустроила две комнаты.

Накануне президентских выборов специальные рабочие забаррикадировали Белый дом.

В Вашингтоне (округ Колумбия) забивали фанерой окна и фасады многих магазинов, бизнес-центров, банков и других учреждений из-за возможных массовых беспорядках после выборов.