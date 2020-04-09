Бывший вице-президент США, кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден требует от Дональда Трампа обеспечить медицинских работников, которые борются с пандемией коронавируса COVID-19, средствами индивидуальной защиты.

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

В частности, Байден требует от Трампа использовать закон об оборонном производстве (DPA), чтобы заставить американские компании производить средства индивидуальной защиты, такие как маски и перчатки.

“Это позор для всей страны, что наши медицинские работники все еще не имеют необходимых средств защиты. Дональду Трампу необходимо в полной мере использовать силу закона об оборонном производстве, чтобы производить эти жизненно необходимые средства”, – заявил он.

Напомним, 19 марта Трамп подписал закон об оборонном производстве (Defense production act). Этот закон предполагает расширенный контроль властей над гражданской экономикой.

Таким образом, Трамп получил чрезвычайные полномочия, позволяющие влиять на работу предприятий, принуждая их расширять производство и выпускать жизненно необходимые материалы. Это касается, в том числе, производства медицинских масок, которые в дефиците.