Администрация Джо Байдена будет добиваться продления ключевого договора о контроле над вооружениями между США и Россией на 5 лет.

Об этом сообщают американский телеканал CNN и газета The Washington Post со ссылкой на чиновников.

Срок действия договора о сокращении стратегических вооружений (New START / СНВ-III) между США и Россией истекает через 2 недели — 5 февраля.

Источники изданий сообщают, что президент Байден стремится к продлению действующего соглашения на 5 лет и не намерен соглашаться на продление на меньший срок. Байден считает, что это соглашение может быть использовано как основа для реализации будущих договоренностей по контролю над вооружениями.

Ранее во вторник, 19 января, кандидат Байдена на пост госсекретаря Энтони Блинкен (его назначение еще должен утвердить Сенат) заявил, что Байден выступает за продление договора, однако он предполагал, что избранный президент не принял решения относительно срока.

Блинкен отмечал, что Байден не мог серьезно заниматься этим вопросом во время переходного периода, но предполагал, что работа над этим начнется сразу после инаугурации.

“Это то, к чему мы будем обращаться почти сразу же, как только президент принесет присягу, и я знаю, что он действительно намерен добиваться продления срока, и ему придется сделать это”, — сказал он.

В октябре 2020 году Россия предлагала администрации Дональда Трампа продлить этот договор на 1 год без обсуждений, однако не получила согласия.

Что это за договор?

New START, СНВ-III или Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений — это договор о сокращении ядерных вооружений между США и Российской Федерацией.

Договор предусматривает уменьшение количества стратегических ядерных ракетных установок. Количество развернутых ядерных боезарядов по договору сокращено до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц. Количество неактивных ядерных боеголовок, накопленных Россией и Соединенными Штатами, договором не ограничивается.

Соглашение было подписано 8 апреля 2010 в Праге тогдашними президентами Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым. Документ вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он рассчитан на 10 лет (то есть до 2021 года) с возможностью продления еще на 5.