Байден опережает Трампа по числу голосов от выборщиков

Демократ Джозеф Байден одерживает победу в девяти штатах и получает 85 выборщиков, тогда как действующий президент республиканец Дональд Трамп пока сумел заручиться поддержкой лишь 72 голосов.

Об этом свидетельствуют данные из избирательных участков, которые публикует CNN.

Так, за предварительными данными Байдену удалось победить в Иллинойсе, Виргинии, Нью-Джерси, Дэлавере, Мэриленде, Род-Айланде, Вермонте, Массачусетсе и Коннектикуте. Трамп, в свою очередь, одерживает верх в Южной Каролине, Алабаме, Миссисипи, Теннесси, Арканзасе, Оклахоме, Индиане, Кентукки и Западной Виргинии.

В настоящее время выборы успели завершиться в большинстве американских штатов. Спустя два часа подсчеты начнутся в Калифорнии, Аризоне и штате Вашингтон.