Байден опережает Трампа по числу голосов от выборщиков

Об этом свидетельствуют данные из избирательных участков, которые публикует CNN.
Так, за предварительными данными Байдену удалось победить в Иллинойсе, Виргинии, Нью-Джерси, Дэлавере, Мэриленде, Род-Айланде, Вермонте, Массачусетсе и Коннектикуте. Трамп, в свою очередь, одерживает верх в Южной Каролине, Алабаме, Миссисипи, Теннесси, Арканзасе, Оклахоме, Индиане, Кентукки и Западной Виргинии.
В настоящее время выборы успели завершиться в большинстве американских штатов. Спустя два часа подсчеты начнутся в Калифорнии, Аризоне и штате Вашингтон.
В 1:00 по Киеву прекратили голосование первые штаты. Избирательные участки закрыли Индиана и Кентукки, которые обычно поддерживают кандидатов от Республиканской партии.
Сразу после закрытия участков начали появляться предварительные результаты выборов. Согласно им, лидирует Трамп.
Между тем в других штатах голосования продолжается. К 2:00 по Киеву голосования прекратится в 22 штатах, в последнее закроет избирательные участки штат Небраска – в 16:00 среды.
Примечательно, что в этом году на фоне пандемии коронавируса в США фиксировалась рекордная явка избирателей. Только в досрочном голосования приняли участие более 100 млн человек.
Трамп будет следить за предварительным результатам голосования из Белого дома. С этой целью его кампания обустроила два комнаты.
Накануне президентских выборов специальные рабочие забаррикадировали Белый дом.
В Вашингтоне (округ Колумбия) забивали фанерой окна и фасады многих магазинов, бизнес-центров, банков и других учреждений из-за возможных массовых беспорядках после выборов.
- Ранее #Буквы разбирались, как проходит голосование и когда ждать результаты.
- О ходе событий в день голосування читайте в материале #Букв.