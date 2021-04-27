Президент США Джо Байден видав указ, відповідно до якого федеральні службовці, які працюють за контрактом, відтепер отримуватимуть оплату від 15 доларів за годину. Зарплату підвищать на 37% до березня наступного року.

Про це повідомили на сайті Білого дому.

Байден вважає, що мінімальна зарплата в США має бути не менше 15 доларів за годину. Республіканці проти такої ініціативи. Президента не підтримують й деякі представники Демократичної партії. Вони стверджують, що підвищення заробітної плати знизить рівень життя у розвинених штатах та спровокує бідність у менших штатах.

У Білому домі пояснили, що президентський указ передбачає, що відтепер заробітна плата всіх федеральних контрактників має бути вищою ніж 15 доларів за годину. Зараз вони отримують по $10,95. До березня наступного року зарплата має зрости на 37%, відповідно до рівня інфляції.

Федеральні службовці, які працюють за контрактом, це прибиральники, обслуговчий персонал, підрядники у сфері будівництва, працівники у сфері харчування тощо.

“Цей указ сприятиме підвищенню продуктивності праці й створенню якіснішої роботи шляхом поліпшення здоров’я, морального духу і зусиль робітників. Це скоротить плинність кадрів, дозволить роботодавцям зберегти найкращі таланти та знизити витрати, пов’язані з найманням і навчанням… В результаті підвищення мінімальної заробітної плати робота федерального уряду буде виконуватися краще і швидше”, – сказано в указі Байдена.

У президентській адміністрації пояснили, що це не призведе до збільшення навантаження на платників податків.

Байден зауважив стосовно цього, що добрі профспілки та висока заробітна плата допоможуть відродити середній клас, а також анулювати класову та расову нерівність.

Згідно з президентським указом, усі федеральні відомства мають вписати пункт про підвищення зарплати до контрактів до 30 січня 2022 року. Після цього, через два місяці, до нових контрактів.