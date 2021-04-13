Президент США Джо Байден хоче вивести американський контингент з Афганістану до 11 вересня 2021 року. Натомість його попередник Дональд Трамп уклав угоду про те, що американські солдати залишать країну до 1 травня.

Про такі наміри президента повідомили троє інсайдерів.

Присутність американських військ в Афганістані називають “найдовшою війною в історії Америки”. У лютому 2020 року тодішній американський лідер Дональд Трамп домовився з Талібаном про те, що американські війська залишать Афганістан до 1 травня 2021 року. Своєю чергою таліби пообіцяли розірвати зв’язки з “Аль-Каїдою” і припинити напади на американські війська.

Американська розвідка вважає, що таліби можуть захопити більшу частину Афганістану за два — три роки, якщо звідти виведуть військових США. Через це президента США Джо Байдена відмовляють від дотримання угоди, укладеної його попередником Дональдом Трампом, і виведення американських військ до 1 травня.

Якщо вдасться вивести військових до 11 вересня — це буде 20 років, як американці прийшли до Афганістану після терактів “Аль-Каїди”.

“Президент вирішив, що підхід, який використовували протягом останніх двох десятиліть, є рецептом назавжди залишитися в Афганістані. І тому він вирішив, що Сполучені Штати завершать свою участь і виведуть війська з Афганістану до 11 вересня”, – розповів інсайдер.

Виведення американських військ залежатиме від виконання певних безпекових гарантій та прав людини з боку Талібану. Про що саме йдеться — невідомо.

Попередньо відомо, що держсекретар Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін сповістять союзників по НАТО про це в середу, 14 квітня. Також інсайдери називають імовірним, що Байден повідомить про ухвалене рішення публічно.

У четвер, 15 квітня, Байден має зателефонувати президенту Афганістану Ашрафу Гані та повідомити про рішення США. Сам Гані напередодні заявив, що вже мав розмову з Блінкеном; вони домовилися розпочати мирні переговори між урядом Афганістану і представниками Талібану.

Однак рішення США не збігається з очікуваннями Талібану. В березні там говорили, що відновлять бойові дії проти іноземних військ в Афганістані, якщо американські військові все ще будуть в країні після 1 травня. Однак, якщо про нову дату оголосить Байден — Талібан може пом’якшити умови, оскільки буде зрозуміло, що нова президентська адміністрація в США не зацікавлена в затягуванні процесу виведення військ.

Після того як Байден відмовився гарантувати, що американські військові залишать Афганістан до 1 травня, представник Талібану заявив, що угруповання очікує дотримання угоди американською стороною. Якщо війська не будуть виведені до 1 травня, Талібан “продовжить свій джихад і збройну боротьбу проти іноземних сил”.

США повідомили “Талібану”, що напади на американські війська під час процесу виведення “без жодних сумнівів” будуть сприйняті як помста.

Інсайдери з Пентагона зазначили, що будь-яка дата повного виведення американських військових з Афганістану — це провал місії. Вони вважають, що “єдиний спосіб зберегти отримані в Афганістані успіхи — зберегти там незначну американську присутність, щоб домогтися угоди між Талібаном і афганським урядом”.

Наразі в Афганістані близько 2,5 тисяч військових. Окрім солдатів та офіцерів в країні є ще й кілька сотень американських представників спеціальних операцій, які працюють на ЦРУ в боротьбі з терористичними місіями. Яка їх точна кількість — не повідомляється.