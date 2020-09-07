Согласно многочисленным недавним общенациональным опросам, кандидат в президенты от демократов Джо Байден смог сохранить значительное преимущество над президентом Дональдом Трампом примерно за два месяца до президентских выборов.

Об этом сообщает издание Vox.

Несмотря на то, что многое может измениться в ближайшие недели, более 10 опросов показывают, что Байден опережает своего соперника как минимум на два процентных пункта, а иногда и на 10.

Согласно анализу RealClearPolitics, все опросы вместе взятые дают кандидату от Демократической партии среднее преимущество по стране в 6,9 процентов. Результаты показывают, что доминирование бывшего вице-президента в опросах над действующим президентом сохраняется – несмотря на то, что преимущество Байдена сузилось с 10-процентного среднего преимущества в конце июня.

Байден показал лучший результат в опросах, проведенных Quinnipiac (за период с 28 по 31 августа) и CBS News/YouGov (за период со 2 по 4 сентября): оба обнаружили, что он на 10 процентов опережает Трампа.

42 процента вероятных избирателей заявили, что проголосуют за Трампа, а 52 процента, что проголосуют за Байдена.

Опросы, проведенные в конце августа и начале сентября изданиями Investor’s Business Daily/TIPP, CNN/SSRS и Гриннелл-колледжем, показали преимущество Байдена на 8 пунктов, в то время как опросы USA Today/Suffolk University и Reuters / Ipsos показали, что он опережает позиции на 7 пунктов. Гарвардский опрос CAPS/Harris показал, что он опережал Трампа на 6 пунктов.

Однако другие опросы, проведенные в тот же период, показали, что отрыв Байдена намного меньше. Опрос, проведенный Emerson College с участием более 1500 вероятных избирателей, показал, что у Байдена, например, преимущество только на 2 процентных пункта – результат, который, с учетом результатов опроса с погрешностью 2,4 процента, сделает Байдена и Трампа практически равными.

В целом популярность Трампа среди избирателей, похоже, немного выросла после завершения Республиканского национального собрания 28 августа, но этот скачок после съезда не был достаточно значительным, чтобы подорвать лидерство Байдена в любом недавнем национальном опросе.

Также избиратели в большинстве опросов указали, что они больше доверяют способности Трампа управлять экономикой, что является редким светлым пятном для президента.

“Байден – кандидат, объединяющий нас, а Трамп – мистер налаживание экономики”, – сказал The Hill директор Harvard CAPS/Harris Poll Марк Пенн. Их опрос показал, что 53 процента американцев доверяют Трампу, а не Байдену в восстановлении экономики.

Но когда дело доходит до большинства других вопросов, избиратели, похоже, доверяют бывшему вице-президенту.

Значительно больше респондентов опроса Quinnipiac заявили, что Байден лучше справится с расовым неравенством (от 58 до 36 процентов) и с коронавирусом (от 56 до 40 процентов), чем Трамп. И этот разброс свидетельствует о результатах многих других недавних опросов.