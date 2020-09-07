Об этом сообщает издание Vox.
Несмотря на то, что многое может измениться в ближайшие недели, более 10 опросов показывают, что Байден опережает своего соперника как минимум на два процентных пункта, а иногда и на 10.
Согласно анализу RealClearPolitics, все опросы вместе взятые дают кандидату от Демократической партии среднее преимущество по стране в 6,9 процентов. Результаты показывают, что доминирование бывшего вице-президента в опросах над действующим президентом сохраняется – несмотря на то, что преимущество Байдена сузилось с 10-процентного среднего преимущества в конце июня.
Байден показал лучший результат в опросах, проведенных Quinnipiac (за период с 28 по 31 августа) и CBS News/YouGov (за период со 2 по 4 сентября): оба обнаружили, что он на 10 процентов опережает Трампа.
42 процента вероятных избирателей заявили, что проголосуют за Трампа, а 52 процента, что проголосуют за Байдена.
Опросы, проведенные в конце августа и начале сентября изданиями Investor’s Business Daily/TIPP, CNN/SSRS и Гриннелл-колледжем, показали преимущество Байдена на 8 пунктов, в то время как опросы USA Today/Suffolk University и Reuters / Ipsos показали, что он опережает позиции на 7 пунктов. Гарвардский опрос CAPS/Harris показал, что он опережал Трампа на 6 пунктов.
Однако другие опросы, проведенные в тот же период, показали, что отрыв Байдена намного меньше. Опрос, проведенный Emerson College с участием более 1500 вероятных избирателей, показал, что у Байдена, например, преимущество только на 2 процентных пункта – результат, который, с учетом результатов опроса с погрешностью 2,4 процента, сделает Байдена и Трампа практически равными.
В целом популярность Трампа среди избирателей, похоже, немного выросла после завершения Республиканского национального собрания 28 августа, но этот скачок после съезда не был достаточно значительным, чтобы подорвать лидерство Байдена в любом недавнем национальном опросе.
Также избиратели в большинстве опросов указали, что они больше доверяют способности Трампа управлять экономикой, что является редким светлым пятном для президента.
“Байден – кандидат, объединяющий нас, а Трамп – мистер налаживание экономики”, – сказал The Hill директор Harvard CAPS/Harris Poll Марк Пенн. Их опрос показал, что 53 процента американцев доверяют Трампу, а не Байдену в восстановлении экономики.
Но когда дело доходит до большинства других вопросов, избиратели, похоже, доверяют бывшему вице-президенту.
Значительно больше респондентов опроса Quinnipiac заявили, что Байден лучше справится с расовым неравенством (от 58 до 36 процентов) и с коронавирусом (от 56 до 40 процентов), чем Трамп. И этот разброс свидетельствует о результатах многих других недавних опросов.
- 25 августа во время съезда Республиканская партия официально утвердила своим единым кандидатом на выборах президента 2020 года Дональда Трампа.
- 19 августа в ходе онлайн-съезда Демократическая партия США официально утвердила своим единым кандидатом на выборах президента – 2020 экс-вице-президента Джо Байдена.
- По данным опроса, проведенного в начале мая, Джо Байден опережал Дональда Трампа на 5%.
- В соответствии с результатами опроса, проведенного 25-28 мая, Байден увеличил отрыв от Трампа в предвыборном рейтинге до 11%.
- 28 августа кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден сказал, что готов участвовать в дебатах с нынешним президентом страны Дональдом Трампом.