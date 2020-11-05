Про це свідчать дані Fox News.
Наразі в Аризоні порахували вже 84% голосів виборців. З перевагою у 3,4% перемогу у штаті здобув Джо Байден. За нього віддали голоси 1 411 235 виборців (51%), за Трампа – 1 318 219 (47,6%).
Завдяки цій перемозі Байден отримав підтримку ще 11 виборників. Таким чином, станом на 2:00 5 листопада за Києвом Байден має підтримку вже 264 виборників, а для перемоги необхідно 270.
Наразі підсумки голосування ще підводять у Неваді, Північній Кароліні, Джорджії, Пенсильванії та Алясці. Отримавши перемогу у будь-якому з цих штатів Байден виграє вибори.
Наразі Байден лідирує тільки у Неваді (49,3% проти 48,7% у Трампа). Виборчі посадовці штату Невада оголосили перерву до 9 ранку 5 листопада (21:00 за київським часом).
У Трампа є підтримка 213 виборників та незначна перевага у штатах, де голоси ще не пораховані.
- Як повідомлялося раніше, Джо Байден переміг Дональда Трампа у штаті Вісконсин, отримавши підтримку 237 виборників з 270 необхідних для перемоги.
- У штабі президента США Дональда Трампа вже заявили, що запросять перерахунку голосів у штаті Вісконсин.
- Також Байден здобув перемогу у Мічигані, збільшивши свою підтримку до 253 виборників. Кампанія Трампа вимагала зупинити підрахунок голосів у Мічигані.
- У Пенсильванії підрахунок голосів уповільнений через значну кількість дострокових голосувань та затримки поштової служби. У Трампа вже заявляли про нібито фальсифікації в цьому штаті.
- Штаб Байдена вже оголосив збір коштів на судове протистояння з Трампом. Згодом на той самий крок пішов штаб Трампа.