Джо Байден здобув перемогу над Дональдом Трампом у штаті Аризона, отримавши підтримку вже 264 виборників з 270 необхідних для перемоги на виборах.

Про це свідчать дані Fox News.

Наразі в Аризоні порахували вже 84% голосів виборців. З перевагою у 3,4% перемогу у штаті здобув Джо Байден. За нього віддали голоси 1 411 235 виборців (51%), за Трампа – 1 318 219 (47,6%).

Завдяки цій перемозі Байден отримав підтримку ще 11 виборників. Таким чином, станом на 2:00 5 листопада за Києвом Байден має підтримку вже 264 виборників, а для перемоги необхідно 270.

Наразі підсумки голосування ще підводять у Неваді, Північній Кароліні, Джорджії, Пенсильванії та Алясці. Отримавши перемогу у будь-якому з цих штатів Байден виграє вибори.

Наразі Байден лідирує тільки у Неваді (49,3% проти 48,7% у Трампа). Виборчі посадовці штату Невада оголосили перерву до 9 ранку 5 листопада (21:00 за київським часом).

У Трампа є підтримка 213 виборників та незначна перевага у штатах, де голоси ще не пораховані.