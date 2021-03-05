Администрация президента США Джо Байдена ввела временные ограничения на удары дронов за пределами боевых действий в горячих точках, тем самым отменив распоряжение Дональда Трампа.

Об этом американскому телеканалу Fox News сообщили в Совете национальной безопасности США.

Позицию Байдена обосновали тем, что ранее администрация опубликовала внешнеполитическую стратегию страны, в которой указано, что путь дипломатии будет на первом месте, а лидер страны рассматривает “правовые и политические рамки, регулирующие эти вопросы”.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эмили Хорн заметила, что еще в начале правления Байден “установил новое временное руководство в отношении использования США военной силы и связанных с этим операций по обеспечению национальной безопасности”.

“Цель временного руководства состоит в том, чтобы обеспечить президенту полную видимость предлагаемых значительных действий в этих областях, в то время как сотрудники Совета национальной безопасности проводят тщательный межведомственный анализ существующих разрешений и делегирования президентских полномочий в отношении этих вопросов”, – сказала Хорн.

На данном этапе решение Байдена должно быть согласовано и пройти через процесс изучения предыдущих подходов в контексте развивающихся антитеррористических угроз.

Такое решение Байдена предусматривает, что США не имеют права применять дроны против террористов, которые будут находиться за пределами зон боевых действий. По информации Хорн, речь только об Ираке, но в The New York Times сообщали, что решение также распространяется на аналогичные действия в Сирии и Афганистане.

Новое руководство предусматривает, что военные и ЦРУ должны сначала получить одобрение Белого дома, и только после этого применять дрон против террористов, находящихся в местах, где присутствует ограниченное количество американских военных .

Во время администрации Дональда Трампа военным не требовалось такое разрешение. Они запрашивали его только у посла США в этой стране.