Такое заявление он сделал во время онлайн-мероприятия по сбору средств на предвыборную кампанию 17 июля, ссылаясь на данные разведки, информирует агентство Reuters.
По словам Байдена, у него есть данные о попытках РФ вмешаться в предстоящие выборы в США.
“Мы знали раньше, и я гарантирую вам, что знаю сейчас, потому что теперь я снова получил информацию, – русские продолжают попытки делегитимизировать наш избирательный процесс. Это факт”, – подчеркнул Байден.
Он предупредил, что в случае победы на президентских выборах заставит Россию заплатить “реальную цену”, если Москва не прекратить попыток вмешательства в избирательный процесс.
Байден добавил, что, согласно его данным, Китай также предпринимает усилия, “направленные на то, чтобы мы потеряли уверенность в результатах” президентских выборов-2020.
Конкретных доказательств в подтверждение своих заявлений Байден не привел.
Как отмечает Reuters, пока неясно, когда именно бывший вице-президент начал получать данные разведки. Еще 30 июня Байден говорил, что не получает такую информацию. Он тогда отмечал, что может попросить о доступе к ней в связи с сообщениями, что нынешний президент США Дональд Трамп не реагировал на доклады разведки о связях России с талибами в Афганистане.
Ранее власти США официально обвинили Россию во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране в 2016 году.
- Ранее американские СМИ сообщали, что как минимум 16 человек из окружения президента США Дональда Трампа контактировали с россиянами во время предвыборной кампании или передачи власти в 2016 году.
- Специальный прокурор Роберт Мюллер не нашел сговора президента США Дональда Трампа с Россией во время предвыборной кампании 2016 года. Однако, согласно его выводам, на результаты выборов пытались повлиять россияне, предположительно, сотрудников “Агентства интернет-исследований”, также известного как “фабрика троллей”.