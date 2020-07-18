Бывший вице-президент США, кандидат в президенты от демократов Джо Байден заявил, что Россия пытается вмешаться в президентские выборы, запланированные на 3 ноября этого года.

Такое заявление он сделал во время онлайн-мероприятия по сбору средств на предвыборную кампанию 17 июля, ссылаясь на данные разведки, информирует агентство Reuters.

По словам Байдена, у него есть данные о попытках РФ вмешаться в предстоящие выборы в США.

“Мы знали раньше, и я гарантирую вам, что знаю сейчас, потому что теперь я снова получил информацию, – русские продолжают попытки делегитимизировать наш избирательный процесс. Это факт”, – подчеркнул Байден.

Он предупредил, что в случае победы на президентских выборах заставит Россию заплатить “реальную цену”, если Москва не прекратить попыток вмешательства в избирательный процесс.

Байден добавил, что, согласно его данным, Китай также предпринимает усилия, “направленные на то, чтобы мы потеряли уверенность в результатах” президентских выборов-2020.

Конкретных доказательств в подтверждение своих заявлений Байден не привел.

Как отмечает Reuters, пока неясно, когда именно бывший вице-президент начал получать данные разведки. Еще 30 июня Байден говорил, что не получает такую информацию. Он тогда отмечал, что может попросить о доступе к ней в связи с сообщениями, что нынешний президент США Дональд Трамп не реагировал на доклады разведки о связях России с талибами в Афганистане.

Ранее власти США официально обвинили Россию во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране в 2016 году.