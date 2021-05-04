Президент США Джо Байден заявив про мету до 4 липня вакцинувати проти коронавірусу принаймні однією дозою 70% населення країни. Ще й надто, повністю буде щеплено 160 мільйонів американців.

Про це повідомили на сайті Білого дому.

4 липня — невипадкова дата. В цей день у країні святкують День незалежності.

“Якщо ми досягнемо прогресу в реалізації цієї мети, все більше американців отримуватимуть захист проти коронавірусу… й Америка зробить серйозний крок до повернення до нормального життя”, – повідомив представник Білого дому.

Отримати щеплення проти коронавірусу можна буде без попереднього запису. Наприклад, в одному з мобільних пунктів.

Також Байден анонсував програму щодо вакцинації для підлітків.

У Білому домі тепер посилено працюють над наступним етапом вакцинації. На першому етапі акцент робили на розширенні доступності вакцинації, а тепер – на тому, аби вмовити зробити щеплення тих, хто поки вагається чи відмовляється.

За наступних 100 днів у Білому домі збираються реалізувати три мети: розширити доступність вакцинації, боротися з дезінформацією та допомогти тим, хто не має ресурсів для вакцинування.

Станом на ранок 30 квітня в США 237 мільйонів громадян отримали хоча б одну дозу вакцини проти коронавірусу.

Очікується, що до кінця травня вакцин у країні буде достатньо для кожного дорослого американця. Відтепер усі американські громадяни віком від 16 років мають право отримати щеплення проти коронавірусу.

Лише за останній тиждень в США на 16% менше випадків зараження коронавірусом. Це найвищий показник з лютого.