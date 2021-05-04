Про це повідомили на сайті Білого дому.
4 липня — невипадкова дата. В цей день у країні святкують День незалежності.
“Якщо ми досягнемо прогресу в реалізації цієї мети, все більше американців отримуватимуть захист проти коронавірусу… й Америка зробить серйозний крок до повернення до нормального життя”, – повідомив представник Білого дому.
Отримати щеплення проти коронавірусу можна буде без попереднього запису. Наприклад, в одному з мобільних пунктів.
Також Байден анонсував програму щодо вакцинації для підлітків.
У Білому домі тепер посилено працюють над наступним етапом вакцинації. На першому етапі акцент робили на розширенні доступності вакцинації, а тепер – на тому, аби вмовити зробити щеплення тих, хто поки вагається чи відмовляється.
За наступних 100 днів у Білому домі збираються реалізувати три мети: розширити доступність вакцинації, боротися з дезінформацією та допомогти тим, хто не має ресурсів для вакцинування.
Станом на ранок 30 квітня в США 237 мільйонів громадян отримали хоча б одну дозу вакцини проти коронавірусу.
Очікується, що до кінця травня вакцин у країні буде достатньо для кожного дорослого американця. Відтепер усі американські громадяни віком від 16 років мають право отримати щеплення проти коронавірусу.
Лише за останній тиждень в США на 16% менше випадків зараження коронавірусом. Це найвищий показник з лютого.
- В Інституті показників і оцінки здоров’я Вашингтонського університету (Institute for Health Metrics and Evaluation) створили модель, яка прогнозує кількість смертей внаслідок зараження коронавірусом COVID-19. Остаточна цифра безпосередньо залежить від того, чи носитимуть американці захисні маски в громадських місцях. Це може зменшити або збільшити кількість смертей.