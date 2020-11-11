Избранный президент Джо Байден считает меры по переходу власти будут удачными несмотря на препятствия со стороны действующего президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Байден назвал отказ Трампа признать свой проигрыш на выборах “конфузом”, который “не поможет передаче власти президента”.

Отказ представителей администрации Трампа начать процесс перехода, по словам Байдена, “совсем не изменяет динамику” того, что может сделать его команда.

“Мы не видим ничего, что замедляет нас, вполне откровенно”, — сказал он.

По мнению новоизбранного президента, его команда “может обойтись и без финансирования”, необходимого для передачи власти.

“Мы просто будем продолжать то, что мы должны делать. Мы будем делать именно то, что мы бы делали, если бы он уступил и сказал, что мы победили. Поэтому на самом деле ничего не меняется”, — сказал Байден.

Примечательно, что Байден выступает против решения проблемы по блокированию процесса перехода власти через суд.