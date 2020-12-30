Байден заявил, что на вакцинацию против COVID-19 уйдут годы

Джо Байден считает, что нынешние темпы вакцинации против COVID-19 сильно отстают от плана. Если тенденция сохраниться, прививать американцев будут годами.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Слова Байдена о “мрачной зиме”, по всей видимости, были направлены на то, чтобы снизить общественные ожидания относительно того, что пандемия закончится вскоре после того, как он вступит в должность 20 января.

Байден отметил, что около 2 миллионов американцев получили первую дозу вакцины. Хотя Трамп обещал, что к концу года прививки получат не менее 20 млн человек.

“Усилия по распространению вакцины и вакцинации населения не продвигаются должным образом. При нынешних темпах вакцинация американского народа займет годы, а не месяцы”, – сказал Байден в Уилмингтоне, штат Делавэр.

Вскоре после выступления Байдена губернатор Колорадо Джаред Полис заявил, что в его штате был обнаружен первый в стране известный случай высокоинфекционного коронавируса варианта B.1.1.7, который первоначально был задокументирован в Великобритании. Ученые считают, что этот вариант более заразен, чем другие ранее идентифицированные штаммы варианта SAR-CoV-2, но не более серьезен по симптомам, которые он вызывает.

Этот новый штамм также был обнаружен в нескольких европейских странах, а также в Канаде, Австралии, Индии, Южной Корее и Японии.

В США заболел мужчина в возрасте 20 лет, который никуда не ездил и в настоящее время находится в изоляции в округе Эльберт, полусельском районе на окраине Денвера. Сейчас соответствующие органы проводят расследование.

Ученые из лаборатории штата Колорадо подтвердили британский штамм вируса, отметив, что в диагностическом тестовом образце отсутствует ключевой ген, что побудило их секвенировать вирусный геном пациента. Это выявило восемь мутаций, специфичных для гена белка британского вируса.

По словам Байдена, его цель – обеспечить проведение 100 миллионов прививок к концу его 100-го дня пребывания в должности. Это будет означать “увеличение текущего темпа в пять-шесть раз до 1 миллиона прививок в день”.

Байден также сказал, что планирует применить закон об оборонном производстве, который наделяет президента чрезвычайными полномочиями расширить промышленное производство, чтобы ускорить производство вакцин.

Трамп применил этот закон во время пандемии.

Байден сказал, что для безопасного открытия школ Конгрессу потребуется выделить финансирование, например, на дополнительный транспорт и улучшение вентиляции в школьных зданиях. Также Конгрессу необходимо будет финансировать дополнительные диагностические исследования.