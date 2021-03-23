Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Байден сказал, что случай массовой стрельбы в Колорадо, когда в продуктовом магазине застрелили 10 человек, должен подтолкнуть “Вашингтон и всю страну к действиям”.

Инициатива Байдена включает проверку биографических данных покупателя, который хочет приобрести оружие, а также – запрет на покупку некоторых видов оружия.

Признав, что о массовом убийстве в понедельник еще предстоит узнать некоторые подробности, включая мотивы и оружие стрелка, Байден настаивал на том, что было известно достаточно, чтобы яростно призвать к новому контролю над огнестрельным оружием.

“Мне не нужно ждать ни минуты, не говоря уже о часах, чтобы предпринять разумные шаги, которые спасут жизни в будущем… Это спасет жизни американцев. Мы должны действовать”, – сказал Байден.

В издании отметили, что после стрельбы в Атланте Байден не говорил о контроле над оружием. Тогда он поставил на первое место убийства на почве расовой ненависти к азиатам.

По словам инсайдеров издания, в течение последних двух месяцев команда президента встречалась со сторонниками контроля над оружием, чтобы обсудить возможные действия исполнительной власти и выработать идеи о возможных путях продвижения соответствующего законопроекта.

Судебный комитет Сената планирует провести на следующей неделе слушания по вопросу контроля над оружием. Два законопроекта, принятые Палатой представителей, касались того, кто может покупать оружие и как закрыть лазейки в проверках анкетных данных. Но в Сенате пока что нет голосов, чтобы принять эти законопроекты. Проблема в том, какие данные и в каких случаях следует проверять. Часть законодателей настаивает на том, что нужно проверять анкетные данные покупателей у лицензированных поставщиков. Другие говорят о том, что важно проверять и тех, кто покупает оружие “на руках”, к примеру, у своих друзей или родственников. В последнем случае сложно разработать алгоритм, отслеживающий такие покупки.

Напомним, 16 марта в американской Атланте и пригороде произошли три вооруженных конфликта, в результате которых погибли по меньшей мере восемь человек. Подозреваемого задержали.