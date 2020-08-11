Об этом он написал в своем блоге на сайте Medium.

“Демократии строятся на простой концепции, согласно которой граждане могут избирать своих лидеров и иметь право голоса ради будущего своей страны. После систематических репрессий в течение последних 26 лет при авторитарном режиме президента Александра Лукашенко народ Беларуси требует, чтобы его голоса были услышаны”, – пишет Байден.

Он отметил, что власти Беларуси применяют силу к протестующим, задерживают граждан и журналистов.

“Это не действия политического лидера, уверенного в том, что он победил на справедливо проведенных выборах. Но благодаря отважным гражданам – журналистам, активистам и обычным людям, документировавшим эти экстраординарные события, – мы знаем правду о нападениях на демократию, совершаемых режимом”, – подчеркнул вероятный кандидат в президенты США.

Также Байден призвал освободить политических заключенных и пересчитать голоса избирателей.