Об этом он написал в своем блоге на сайте Medium.
“Демократии строятся на простой концепции, согласно которой граждане могут избирать своих лидеров и иметь право голоса ради будущего своей страны. После систематических репрессий в течение последних 26 лет при авторитарном режиме президента Александра Лукашенко народ Беларуси требует, чтобы его голоса были услышаны”, – пишет Байден.
Он отметил, что власти Беларуси применяют силу к протестующим, задерживают граждан и журналистов.
“Это не действия политического лидера, уверенного в том, что он победил на справедливо проведенных выборах. Но благодаря отважным гражданам – журналистам, активистам и обычным людям, документировавшим эти экстраординарные события, – мы знаем правду о нападениях на демократию, совершаемых режимом”, – подчеркнул вероятный кандидат в президенты США.
Также Байден призвал освободить политических заключенных и пересчитать голоса избирателей.
- Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран Люблинского треугольника (Украина, Польша и Литва) выступили с совместным заявлением по поводу протестов в Беларуси.
- В Беларуси днем 9 августа и в ночь на 10 августа, после выборов президента, прошли массовые протесты.
- Избирательный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не признал официальные итоги голосования. По данным белорусского ЦИК, Тихановская получила 9,9%, а Александр Лукашенко – 80,23%.