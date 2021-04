Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

Матч запланирован на 13 июля. Он должен состояться в Атланте (штат Джорджия). Но существует вероятность того, что матч перенесут в другой штат. Таким образом, власти Джорджии накажут экономически, так как матч приносит немало денег в местный бюджет.

Biden in ESPN interview says he would strongly support MLB relocating the all-star game from Atlanta over the Georgia law.pic.twitter.com/xGBzsFoD6e

— Christopher Cadelago (@ccadelago) April 1, 2021