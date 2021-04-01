Президент США Джо Байден поддержал предложение перенести матч (NBA All-Star Game) Национальной баскетбольной лиги (NBA) из Джорджии. Это будет "экономическим ответом" на принятый республиканцами закон о выборах, который демократы назвали неконституционным.

Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

Матч запланирован на 13 июля. Он должен состояться в Атланте (штат Джорджия). Но существует вероятность того, что матч перенесут в другой штат. Таким образом, власти Джорджии накажут экономически, так как матч приносит немало денег в местный бюджет.

Biden in ESPN interview says he would strongly support MLB relocating the all-star game from Atlanta over the Georgia law.pic.twitter.com/xGBzsFoD6e — Christopher Cadelago (@ccadelago) April 1, 2021

“Я думаю, что сегодняшние профессиональные спортсмены действуют невероятно ответственно. Я бы решительно поддержал их в этом (в переносе матча, – ред.)”, – сказал Байден.

Комментируя возможность переноса матча, Байден не обошел критикой губернатора Джорджии Брайана Кемпа.

“Представьте, что вы принимаете закон, в котором говорится, что вы не можете дать воду или еду кому-то, кто стоит в очереди для голосования… Или вы собираетесь закрыть избирательный участок в 5 часов, когда рабочие еще не голосовали? Это все сделано для того, чтобы обычные люди не смогли проголосовать”, – сказал Байден.

Справка. Матч всех звезд НБА 2021 (2021 NBA All-Star Game) – баскетбольная игра, которая пройдет в городе Атланта на арене клуба “Атланта Хокс” “Стэйт Фарм-арена”.