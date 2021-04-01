Об этом сообщает американский телеканал Fox News.
Матч запланирован на 13 июля. Он должен состояться в Атланте (штат Джорджия). Но существует вероятность того, что матч перенесут в другой штат. Таким образом, власти Джорджии накажут экономически, так как матч приносит немало денег в местный бюджет.
Biden in ESPN interview says he would strongly support MLB relocating the all-star game from Atlanta over the Georgia law.pic.twitter.com/xGBzsFoD6e
— Christopher Cadelago (@ccadelago) April 1, 2021
“Я думаю, что сегодняшние профессиональные спортсмены действуют невероятно ответственно. Я бы решительно поддержал их в этом (в переносе матча, – ред.)”, – сказал Байден.
Комментируя возможность переноса матча, Байден не обошел критикой губернатора Джорджии Брайана Кемпа.
“Представьте, что вы принимаете закон, в котором говорится, что вы не можете дать воду или еду кому-то, кто стоит в очереди для голосования… Или вы собираетесь закрыть избирательный участок в 5 часов, когда рабочие еще не голосовали? Это все сделано для того, чтобы обычные люди не смогли проголосовать”, – сказал Байден.
Справка. Матч всех звезд НБА 2021 (2021 NBA All-Star Game) – баскетбольная игра, которая пройдет в городе Атланта на арене клуба “Атланта Хокс” “Стэйт Фарм-арена”.
- Республиканская партия, у которой большинство в штате Джорджия, провела голосование за ужесточение правил голосования. Нововведения сравнили с “законами Джима Кроу”, предусматривающими расовое притеснение в США в период 1890 – 1964 годов. Против изменений в законодательстве выступают представители Демократической партии, президент и вице-президент США, а также множество правозащитных организаций.