Covid-19 Украина

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Байден предложил лишить Трампа допуска к отчетам разведки

Президент США Джо Байден считает, что его предшественник Дональд Трампа не должен получать отчеты разведки из-за "нестабильного поведения" и опасения, что он может с кем-то поделиться информацией.

Суббота, 6 февраля 2021, 09:02

Об этом пишет Reuters.

“Я думаю, что нет”, – сказал Байден в ответ на вопрос журналиста, должен ли Трамп иметь к брифингам доступ.

Он объяснил, что это связано со странным поведением Трамп и не связано со штурмом Капитолия сторонниками экс-президента 6 января.

На вопрос, что его больше всего беспокоит, если Трамп продолжит получать секретную информацию, Байден ответил: “Я бы предпочел не строить догадок вслух. Я просто думаю, что нет никакой необходимости ему иметь это … разведывательные брифинги. Что толку давать ему разведывательный инструктаж? Какое влияние он вообще оказывает, кроме того, что может оступиться и что-то рассказать?”.

Отметим, что бывшие президенты США традиционно получают разведывательные отчеты, несмотря на то, что оставили должность.

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Теги: Джо Байден, Дональд Трамп, розвідка

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