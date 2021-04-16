Президент США Джо Байден запропонував зустрітися російському лідеру Володимиру Путіну й не розрахував на відмову, оскільки того "ізолювали" від спільної спільноти через агресивну політику.

Про це сказала прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

Псакі пояснила, що Байден запропонував Путіну зустрітися під час телефонної розмови, оскільки до цього ні американська, ні російська сторона не мали жодних домовленостей та не вели перемовини щодо потенційної зустрічі лідерів двох країн.

“Президент вважає, що Росія наразі ізольована від світової спільноти… Наразі існує ​G7, а не G8. Росіяни розуміють, після того, як ми ввели санкції, що їх дії матимуть наслідки; європейці нас підтримали”, – сказала Псакі під час брифінгу.

Вона зазначила, що Байден запропонував Путіну створити свого роду міст у відносинах між країнами. На думку американського лідера – Росія зацікавлена в такій зустрічі.

До слова, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час брифінгу повідомив, що російська сторона детально розгляне можливість зустрічі Байдена та Путіна, додавши, що американці “відкрито втручаються у внутрішні процеси” в РФ.