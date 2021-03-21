Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Байден назвал такое решение Турции “волнующим шагом”.

“Внезапный и необоснованный выход Турции из Конвенции Совета Европы о предотвращении и противодействии насилию против женщин и домашнего насилия, более известной как Стамбульская конвенция, глубоко разочаровывает. Во всем мире мы наблюдаем увеличение количества случаев домашнего насилия, включая сообщения о росте фемицида в Турции, первой стране, которая подписала конвенцию. Страны должны работать над укреплением и восстановлением своих обязательств по прекращению насилия против женщин, не отвергая международные договоры, направленные на защиту женщин и привлечения к ответственности виновных. Это – неожиданный шаг назад для международного движения за прекращение насилия в отношении женщин во всем мир “, – сказал президент США.

Он призвал страны “делать больше для создания обществ, в которых женщины могут вести свою жизнь без насилия”.

Стамбульская конвенция (оф. название “Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием”) — это международное соглашение Совета Европы, первое в своем роде, направленное против насилия в отношении женщин и домашнего насилия.

Документ был открыт для подписания в мае 2012 года и в настоящее время подписан 46 странами и Европейским союзом.