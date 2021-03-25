Президент США Джо Байден рассматривает возможность баллотироваться на этот пост в 2024 году.

Об этом он заявил во время первой пресс-конференции.

Журналистка спросила у Байдена, будет ли он говорить о том, что собирается на второй президентский срок, как это делал его предшественник Дональда Трамп.

“Да, я хотел бы. Я думаю, что я буду переизбираться”, – сказал Байден и улыбнулся.

Он подчеркнул, что это лишь “предположение”, а не точное заявление и утверждение.

Также Байден подтвердил, что если будет избираться, то с Камалой Харрис, как кандидатом на пост вице-президента. Он назвал ее “прекрасным партнером”.

На вопрос журналистки о том, будет ли его главным оппонентов Дональд Трампа – Байден рассмеялся. Он сказал, что не знает о том, что произойдет через три – четыре года. И будет ли вообще существовать еще Республиканская партия.

Сейчас Байдену 78 лет. Он вошел в историю, как самый старый президент США. В 2024 году Байдену будет 82 года, а на момент окончания второго президентского срока – 86 (в США не разрешено избираться на третий и последующие сроки).