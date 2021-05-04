Про це він повідомив журналістам під час брифінгу в Білому домі.
Влітку Байден збирається здійснити перший закордонний візит. Він полетить в Європу, де в нього заплановано кілька зустрічей зі світовими лідерами.
“Я сподіваюсь на це та вірю в це… Ми над цим працюємо”, – сказав Байден, коментуючи можливу зустріч з Путіним.
Минулого тижня радник президента з питань національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що обговорював організацію можливої зустрічі між президентами Росії та США з російським колегою. Тоді він казав, що сторони намагаються знайти можливість для проведення зустрічі.
- У вівторок, 13 квітня, президент США Джо Байден провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.
- Лідери США та РФ поговорили про ситуацію на сході України та стягування російських військ до кордону.
- “Байден підкреслив непохитну прихильність Сполучених Штатів суверенітету та територіальній цілісності України. Президент висловив нашу стурбованість з приводу раптового нарощування російських військових в окупованому Криму та на кордонах України та закликав Росію до деескалації напруженості”, – йдеться у заяві Білого дому.
- У пресслужбі Кремля заявили, що розмову ініціювала американська сторона. Наголошується на тому, що президенти обговорили теми, що стосуються обох держав та домовилися про зустріч у третій країні.