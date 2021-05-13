Президент США Джо Байден збирається підвищити податки для багатих американців, а також великих корпорацій. Кошти потрібні для реалізації інфраструктурного плану президента. Свою позицію Байден відстоює, попри критику та перепони з боку інших політиків.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Рішення щодо підвищення податків у політиці Байдена назвали центральним елементом його законодавчого порядку денного. Представники Республіканської партії вже заявили, що підвищення податків – “червона лінія”, перейти яку вони не дозволять.

Лобісти великого бізнесу готуються чинити спротив ініціативам президента, аби не допустити підвищення податків.

Однак радники Байдена кажуть про те, що президент не збирається відступати й далі наполягатиме на підвищенні податків. Вони кажуть, що для Байдена підвищення податків – “питання справедливості й президент не соромиться говорити про це”.

Один з радників Байдена, Майк Донілон, сказав, що для президента підвищення податків — принципова незмінна позиція. Це переконання доведеться відстоювати та аргументувати, коли Байден почне переговори з представниками Демократичної та Республіканської партій стосовно покрокового підвищення податків.

Серед компромісів, на які може піти Байден, зменшення преференцій для демократів. Президент США певен, що настав час змінити напрям розвитку економіки США.

Раніше йшлося, що аби знайти гроші для реалізації інфраструктурного плану, адміністрації Байдена доведеться йти на непопулярний крок – підвищувати податки. Підвищення триватиме в кілька етапів. Один з них – програма Build Back Better. Американцям доведеться платити податок на прибуток у розмірі 39,6% замість 37%. Також планується підвищити податки на приріст капіталу – тобто на дохід від продажу активів. Це стосуватиметься тих, хто заробляє більше мільйона доларів. Вони платитимуть 39,6% доходу замість 20%. Також Байден скасовує зменшення податків для багатих спадкоємців, які продають активи.

Важливо, що американські сім’ї, сукупний дохід яких менш як 400 тисяч доларів на рік – не відчують підвищення податків.