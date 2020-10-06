Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выразил сожаление в связи с тем, что в ходе первого раунда дебатов назвал Дональда Трампа "клоуном".

Об этом он сказал в эфире американского телеканала NBC.

Байден отметил, что сожалеет об употреблении слова “клоун” в отношении Трампа. Он отметил, что просто надо было по-другому сформулировать.

“Я должен был сказать, что это шутовская затея, вместо того, чтобы называть его клоуном”, – сказал Байден.

Также он отметил, что на дебатах ему было трудно уважительно общаться с Трампом, поскольку американский президент постоянно “нападал” на него, а также перебивал модератора.

Байден считает, что Трамп не ответил ни на один вопрос, “и не собирался говорить по существу”.

Как известно, вторые дебаты состоятся 15 октября в Майами, а третьи — в Нэшвилле 22 октября.