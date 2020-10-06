Об этом он сказал в эфире американского телеканала NBC.
Байден отметил, что сожалеет об употреблении слова “клоун” в отношении Трампа. Он отметил, что просто надо было по-другому сформулировать.
“Я должен был сказать, что это шутовская затея, вместо того, чтобы называть его клоуном”, – сказал Байден.
Также он отметил, что на дебатах ему было трудно уважительно общаться с Трампом, поскольку американский президент постоянно “нападал” на него, а также перебивал модератора.
Байден считает, что Трамп не ответил ни на один вопрос, “и не собирался говорить по существу”.
Как известно, вторые дебаты состоятся 15 октября в Майами, а третьи — в Нэшвилле 22 октября.
- Напомним, 29 сентября состоялись первые дебаты между Трампом и Байденом. Во время дебатов кандидаты все время перебивали друг друга, а Байден позволил себе некоторые грубые высказывания.
- #Буквы рассказывали о ключевых тезисах дебатов.
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