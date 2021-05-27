Про це сказано в його заяві, опублікованій на сайті Білого дому.

Байден закликав Конгрес прийняти більш жорсткі міри щодо контролю над зброєю після нового випадку масової стрілянини в залізничному депо Каліфорнії. В результаті стрілянини загинули 9 осіб, а зловмисник закінчив життя самогубством.

“Мій священний обов’язок – знову наказати опустити державний прапор… всього через кілька тижнів після масової стрільби в спа-салонах Атланти, в магазині в Колорадо, в будинку в Південній Кароліні, на об’єкті компанії FedEx в Індіані”, – сказав Байден.

Байден додав, що поки немає всіх деталей розслідування вчорашньої стрілянини, однак “вісім родин більше ніколи не зберуться разом”.

“Достатньо!” – категорично сказав Байден.

На стрілянину досить емоційно відреагував губернатор Каліфорнії Гейвін Ньюсом:

“Що, чорт побери, відбувається в США? Що, чорт побери, з нами не так?”

Стрілянина в Сан-Хосе (Каліфорнія)

Працівник громадського транспорту в середу, 26 травня, почав стріляти по колегах в залізничному депо в Сан-Хосе. Він вбив вісім осіб, а потім покінчив життя самогубством. Дев’ятий поранений був в критичному стані.

Зловмисником виявився 57-річний Самюель Кессіді, який працював в транспортному управлінні Valley Transportation Authority (VTA) долини Санта Клара. Він почав стріляти у своїх колег під час зустрічі працівників залізниці. Через інцидент на сусідніх вулицях довелося перекрити рух.

Під час стрілянини на території компанії було майже 80 працівників.

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Поліція проводить розслідування та намагається встановити можливі мотиви стрілка. Його знайшли мертвим недалеко біля місця масової стрілянини. Біля чоловіка лежало 11 магазинів та 2 напівавтоматичних пістолети. В поліції повідомили, що зброю зловмисник купив законно.

Під час розслідування правоохоронці знайшли в кількох місяцях на території депо, в тому числі в шафці зловмисника, вибухові пристрої.

Це один з багатьох випадків неправомірного використання зброї протягом року. В США рекордні показники з продажу зброї. За даними американського Управління охорони здоров’я, за 2018 рік внаслідок неправомірного використання зброї було зафіксовано 39 740 смертей. Тобто в день помирало 109 людей.