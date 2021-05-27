Президент США Джо Байден жорстко відреагував на чергову стрілянину в штаті Каліфорнія, внаслідок якої загинули дев'ять осіб.

Про це сказано в його заяві, опублікованій на сайті Білого дому.

Байден закликав Конгрес прийняти більш жорсткі міри щодо контролю над зброєю після нового випадку масової стрілянини в залізничному депо Каліфорнії. В результаті стрілянини загинули 9 осіб, а зловмисник закінчив життя самогубством.

“Мій священний обов’язок – знову наказати опустити державний прапор… всього через кілька тижнів після масової стрільби в спа-салонах Атланти, в магазині в Колорадо, в будинку в Південній Кароліні, на об’єкті компанії FedEx в Індіані”, – сказав Байден.

Байден додав, що поки немає всіх деталей розслідування вчорашньої стрілянини, однак “вісім родин більше ніколи не зберуться разом”.

“Достатньо!” – категорично сказав Байден.

На стрілянину досить емоційно відреагував губернатор Каліфорнії Гейвін Ньюсом:

“Що, чорт побери, відбувається в США? Що, чорт побери, з нами не так?”

Стрілянина в Сан-Хосе (Каліфорнія)

Працівник громадського транспорту в середу, 26 травня, почав стріляти по колегах в залізничному депо в Сан-Хосе. Він вбив вісім осіб, а потім покінчив життя самогубством. Дев’ятий поранений був в критичному стані.

Зловмисником виявився 57-річний Самюель Кессіді, який працював в транспортному управлінні Valley Transportation Authority (VTA) долини Санта Клара. Він почав стріляти у своїх колег під час зустрічі працівників залізниці. Через інцидент на сусідніх вулицях довелося перекрити рух.

Під час стрілянини на території компанії було майже 80 працівників.

Поліція проводить розслідування та намагається встановити можливі мотиви стрілка. Його знайшли мертвим недалеко біля місця масової стрілянини. Біля чоловіка лежало 11 магазинів та 2 напівавтоматичних пістолети. В поліції повідомили, що зброю зловмисник купив законно.

Під час розслідування правоохоронці знайшли в кількох місяцях на території депо, в тому числі в шафці зловмисника, вибухові пристрої.

Це один з багатьох випадків неправомірного використання зброї протягом року. В США рекордні показники з продажу зброї. За даними американського Управління охорони здоров’я, за 2018 рік внаслідок неправомірного використання зброї було зафіксовано 39 740 смертей. Тобто в день помирало 109 людей.