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Байден изменит образовательную программу эпохи Трампа – NYT

Избранный президент США Джо Байден представил образовательную программу, которая резко отличается от эпохи Дональда Трампа.

Суббота, 14 ноября 2020, 12:42

Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что контрасты в образовательной политике Трампа и предстоящей политики Байдена значительны. Министр образования США Бетси Девос, которая поддерживает частные школы и является противником профсоюзов учителей, намеревалась уменьшить влияние департамента образования, предложив урезать финансирование государственных школ и сузить исполнение департаментом федеральных законов об образовании и гражданских прав.

Но теперь администрация Байдена обещает резко увеличить ресурсы для государственных школ и расширить защиту гражданских прав для маргинализированных учащихся.

Кроме того, в отношении самого насущного вопроса образования – повторного открытия школ во время эпидемии, администрация Байдена обозначила совершенно иной подход.

Если администрация Трампа требовала, чтобы школы вновь открылись, несмотря на жесткие ограничения, то кампания Байдена обещала федеральное финансирование чрезвычайной помощи и помощь школам в преодолении разрушительных последствий эпидемии для академической траектории их наиболее уязвимых учеников.

Имея вероятный республиканский сенат и небольшое демократическое большинство в палате представителей, Байден будет бороться за достижение некоторых из своих самых высоких политических целей. Он пообещал увеличить финансирование специального образования, ввести универсальные дошкольные учреждения и утроить финансирование федеральной программы, которая помогает школам, обслуживающим большое количество учеников из малообеспеченных семей, выделяя часть этих средств на зарплату учителей.

Что касается высшего образования, он пообещал бесплатный государственный колледж, расширение федеральной финансовой помощи и аннулирование некоторых студенческих долгов.

Администрация Байдена также планирует восстановить руководство по гражданским правам эпохи Барака Обамы, отмененное Девос, которое позволяло студентам-трансгендерам выбирать школьные туалеты, решало проблему непропорциональной дисциплины чернокожих студентов и требовало разнообразия в колледжах и классах.

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Теги: вибори в США, Джо Байден, Дональд Трамп, освіта, США, школы

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