Об этом сообщает издание The New York Times.

Выступление Байдена состоялось в Уилмингтоне (штат Делавэр), где во время голосования находился предвыборный штаб демократов.

Одним из ключевых посылов его речи было объединение.

Так, Байден пообещал стать президентом для всех американцев, включая и тех, кто проголосовал за переизбрание Дональда Трампа.

“Я обещаю быть президентом, который стремится не разделять, а объединять. Который не видит красных штатов (где проголосовали за Трампа, – ред.) и синих штатов (где голосовали за Байдена, – ред.), а видит только Соединенные Штаты… Я шел на выборы как гордый демократ. Теперь я буду американским президентом. Я буду работать для тех, кто не голосовал за меня, и для тех, кто голосовал”, – подчеркнул избранный президент США, которого цитирует телеканал CNN.

Байден также обратился к сторонникам Дональда Трампа, призвав к единству и примирению.

“Все, кто голосовал за президента Трампа, я понимаю ваше разочарование сегодня вечером. Я сам несколько раз проигрывал. Но сейчас давайте дадим друг другу шанс… Пора отказаться от резкой риторики, снизить градус, увидеть друг друга снова, прислушаться друг к другу опять. И чтобы достичь прогресса, надо перестать относиться к нашим оппонентам как к нашим врагам. Они не наши враги. Они американцы!” — заявил Байден в своем обращении.

В связи с этим он сослался на Библию, заявив, что сейчас для Америки настало время исцеления.

“Библия говорит нам, что всему свое время: время созидать, время жать, время сеять и время лечить. Это время для исцеления в Америке”, – отметил Байден.

“Пусть эта мрачная эра демонизации в Америке закончится здесь и сейчас”, – добавил он.

Отдельно Байден призвал демократов и республиканцев к сотрудничеству.

“Я считаю, что это часть того мандата, который дал нам американский народ. Они хотят, чтобы мы сотрудничали. И именно такой выбор я сделаю. И я призываю Конгресс – демократов и республиканцев – сделать этот выбор вместе со мной”, – заявил он.

“Американцы призвали нас объединить силы порядочности и справедливости, силы науки и надежды в великих битвах нашего времени: битве за контроль над вирусом; битве за процветание; битве за охрану здоровья вашей семьи; битве за достижение расовой справедливости и искоренение системного расизма в этой стране; битве за спасение нашей планеты; битве за восстановление порядочности, защиту демократии и предоставление всем жителям этой страны равных возможностей”, – подчеркнул Байден.

Он уточнил, что начнет свою работу с того, чтобы “взять под контроль” распространение коронавируса COVID-19, без чего невозможно восстановление экономики и социальной сферы.

Уже в понедельник он планирует назвать команду ведущих ученых и экспертов, которые “помогут воплотить план Байдена-Харрис в отношении COVID и превратить его в план действий, который начнет работать 20 января 2021 года” (подразумевается дата инаугурации).

Байден заверил, что этот план “будет построен на научной основе”, “на сострадании, сочувствии и заботе”.

Избранный президент США также рассказал о своем видении будущего страны.

“Я давно говорю о битве за душу Америки. Мы должны восстановить душу Америки. Наша нация сформирована постоянной битвой между нашими лучшими ангелами и самыми темными импульсами. Пришло время победы наших лучших ангелов. Сегодня на Америку смотрит весь мир. Я убежден, что Америка в своих лучших проявлениях служит маяком для всего мира… Я всегда считал, что мы можем определить Америку одним словом: возможности. Что в Америке каждому должна быть предоставлена возможность достигнуть того, что позволяют его мечты и данные Богом способности. Я верю в возможности, которые дает наша страна. Мы всегда смотрим в будущее. Я вижу более свободную и справедливую Америку. Америку, которая создает достойные и уважаемые рабочие места. Америку, которая может лечить такие болезни, как рак и болезнь Альцгеймера. Америку, которая никого не бросает. Америку, которая никогда не сдается”, – подытожил он.

Во время выступления Джо Байден поблагодарил свою семью, свою супругу Джилл, которая “будет прекрасной первой леди”, а также избранного вице-президента Камалу Харрис и команду своего избирательного штаба.