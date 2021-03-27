Американская разведка считает, что талибы могут захватить большую часть Афганистана за два - три года, если оттуда выведут военных из США. Из-за этого президента США Джо Байдена отговаривают соблюдать соглашение, заключенное его предшественником Дональдом Трампом, и выводить американские войска до 1 мая.

Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на анонимные источники в руководстве США.

Присутствие американских войск в Афганистане называют “самой длинной войной в истории Америки”. В феврале 2020 года тогдашний американский лидер Дональд Трамп договорился с Талибаном о том, что американские войска покинут Афганистан к 1 мая 2021 года. В свою очередь талибы пообещали разорвать связи с “Аль-Каидой” и прекратить нападения на американские войска.

Сейчас в Афганистане около 3,5 тысяч американских военных. Когда Трамп только договорился о поэтапном выводе войск – там было около 11 тысяч американских солдат.

В Талибане уже заявили, что если Байден не выведет американских военных в указанный срок, они могут возобновить атаки на международные силы.

Чтобы Афганистану не угрожала опасность со стороны Талибана, американских военных следует выводить не раньше, чем будет достигнута договоренность о разделении власти между талибами и правительством Афганистана.

Вывод американских войск позволит террористической организации “Аль-Каида” восстановить потенциал в Афганистане.

Некоторые чиновники пытаются отговорить Байдена от полного вывода американских войск из Афганистана, ссылаясь на секретный доклад спецслужб, свидетельствующий о нестабильной ситуации в стране. Речь идет о докладе, который в прошлом году подготовили для администрации Трампа. Это прогноз о будущем Афганистана на основании событий на протяжение 20 лет войны в стране.

После того как Байден отказался гарантировать, что американские военные покинут Афганистан до 1 мая, представитель Талибана заявил, что группировка ожидает соблюдения соглашения американской стороной. Если войска не будут выведены к 1 мая, Талибан “продолжит свой джихад и вооруженную борьбу против иностранных сил”.

Инсайдеры из Пентагона отметили, что любая дата полного вывода американских военных из Афганистана – это провал миссии. Они считают, что “единственный способ сохранить полученные в Афганистане успехи – это сохранить там небольшое американское присутствие, чтобы добиться соглашения между Талибаном и афганским правительством”.

В Вашингтоне также ведутся дебаты о серьезности угрозы возвращения террористических группировок. По словам высокопоставленного американского чиновника, на данный момент количество боевиков “Аль-Каиды” и ИГИЛа в Афганистане – незначительное.