Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

Сенаторы обратились в Счетную палату правительства с просьбой разъяснить, нарушает ли решение Байдена федеральный закон, так как ранее Конгресс утвердил выделение более 1 миллиарда долларов на строительство пограничной стены.

Политики пояснили свою жалобу тем, что с Мексики продолжают приходить нелегальные мигранты, а администрация Байдена не предпринимает никаких мер, создавая гуманитарный кризис.

У Байдена приняли решение заморозить строительство стены спустя несколько недель после его инаугурации.

“Действия президента напрямую способствовали возникновению этого печального, но вполне предотвратимого сценария. Они также являются вопиющим нарушением федерального закона и посягают на конституционные полномочия Конгресса”, – заявили сенаторы-республиканцы.

Сенаторы заявили, что, по их мнению, действия Байдена “нарушают Закон о контроле за конфискациями (ICA)”, и запросили юридическое заключение Счетной палаты США (GAO).

В GAO подтвердили, что письмо сенаторов получили, но на ответ понадобится несколько недель.

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