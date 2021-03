Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

Сенаторы обратились в Счетную палату правительства с просьбой разъяснить, нарушает ли решение Байдена федеральный закон, так как ранее Конгресс утвердил выделение более 1 миллиарда долларов на строительство пограничной стены.

Политики пояснили свою жалобу тем, что с Мексики продолжают приходить нелегальные мигранты, а администрация Байдена не предпринимает никаких мер, создавая гуманитарный кризис.

У Байдена приняли решение заморозить строительство стены спустя несколько недель после его инаугурации.

“Действия президента напрямую способствовали возникновению этого печального, но вполне предотвратимого сценария. Они также являются вопиющим нарушением федерального закона и посягают на конституционные полномочия Конгресса”, – заявили сенаторы-республиканцы.

🚨This morning, I led 40 of my @SenateGOP colleagues in a letter to @USGAO highlighting President Biden's suspension of border wall funding & construction without lawful justification.

