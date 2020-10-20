Кандидатам в президенты США Джо Байдену и Дональду Трампу будут по очереди отключать микрофоны во время предстоящих дебатов, чтобы они не перебивали друг друга.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Такое решение приняла американская комиссия по дебатам.

Они пояснили, что после того хаоса, который был на предыдущих дебатах (тогда Трамп перебил Байдена более 70 раз), теперь, когда один кандидат будет отвечать на поставленный вопрос – микрофон второго будет выключен. Так удастся упорядочить выступления оппонентов.

“Штабы согласились с правилом не непрерывных двух минут. Также оппоненты обязуются соблюдать правила выключенного микрофона. На время речи одного, микрофон другого кандидата будет выключен”, – говорится в заявлении комиссии.

Как только кандидат закончит отвечать на поставленный вопрос (2 минуты), оба микрофона включат, и оппоненты смогут дискутировать.

Третий раунд дебатов состоится 22 октября. Байден и Трамп встретятся в университете Бельмонт в Нешвилле, штат Теннесси. Модератором дебатов будет Кристен Велкер из телеканала NBC News.

Традиционно, на дебатах будет шесть сегментов по 15 минут.

Среди тем, которые будут обсуждаться, – борьба с коронавирусом, расовые вопросы, изменение климата, национальная безопасность, американские семьи и лидерство.

В штабе Трампа с изменениями комиссии не согласны, а сам президент США назвал их «несправедливыми». У Байдена с правилами согласны.