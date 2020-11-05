Кандидату от Демократической партии Джо Байдена осталось одержать победу в штате Невада для избрания президентом.

Про це випливає з прогнозу Fox News.

По оценкам телеканала, Байден выигрывает в штате Мичиган. Там он заручился поддержкой 16 выборщиков. Всего у этого кандидата — 264 голосов выборщиков.

Канал отмечает, что штат Невада, где лидирует Байден, дает шесть голосов выборщиков, которые нужны политику для победы на выборах. Если он их получит, то наберет минимально необходимые 270 голосов выборщиков. Действующий президент США Дональд Трамп пока набрал 214 голосов, указывает СМИ.

Согласно данным, которые приводит канал, в Неваде за Байдена проголосовали 588 252 избирателей (49,3%), а за Трампа — 580 605 (48,7%). Там был подведен подсчет уже 75% голосов.

Ранее Twitter обозначил пост Дональда Трампа о “попытке соперников украсть выборы” таким, который вводит в заблуждение.