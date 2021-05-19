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Бакалаври та магістри складатимуть єдиний держіспит

У середу, 19 травня, Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про створення єдиного державного іспиту для бакалаврів та магістрів.

Среда, 19 мая 2021, 16:13

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду.

Крім того, КМУ затвердив перелік спеціальностей, які повинні будуть складати цей іспит.

На розроблення і вдосконалення єдиного державного іспиту передбачено 4 754,4 тисячі гривень. Ухвалена постанова набере чинності з 1 січня 2022 року.

Нагадаємо, що в Україні з’явиться новий вищий військовий навчальний заклад – Київський інститут Національної гвардії України. Зазначається, що новий ВНЗ з’явиться шляхом виділу Київського факультету зі складу Національної академії Національної гвардії України.

  • Раніше стало відомо, що в Україні з’явиться новий навчальний заклад для підготовки фахівців у сфері кібербезпеки.
Теги: бакалавр, державний іспит, магістр

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