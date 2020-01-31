Баканов дискутировал с Зеленским по поводу уголовных дел в отношении Медведчука

Запись опубликовал Telegram канал “Трубу прорвало”.

Баканов: Мы вчера обсуждали с Владимиром Александровичем (Зеленским, – ред.) по поводу уголовных дел в отношении Медведчука. Он просто постоянно что-то говорит и в принципе эти дела можно плодить и плодить. Говорю, что если мы начнем плодить, это, во-первых, экспертиза лингвистическая, поскольку если просто мы пойдем в суд, то это будет оценочное суждение. А с другой стороны, он будет говорить, что мы на него давим. И первое, что появилось сегодня с утра новости, это то, что Медведчук удивлен тем, что СБУ открыла против него дело и он считает, что это давление. Другое дело открыто по нему уже давно, но….

Труба: Ну и остальное по делу, тоже важно, что когда мы сейчас будем открывать уголовные дела, выдавать подозрения одиозным бывшим политикам или лицам, которые были у власти, важно соблюдать этот вот принцип. Понимая, что он преступник априори, то есть там с этической стороны, найти этот, возможно один единственный, возможно, который не имеет отношения к его коррупционной сфере, но законный, который пройдет через суд, это самое главное.

Баканов: Я тоже считаю, что в принципе любое обвинение, оно должно быть качественным, но в нашей стране это ненормально.

Труба: Из-за судебной системы?

Баканов: Из-за судебной системы.

Труба: Так есть возможность сейчас, ну мы надеемся, что произойдут изменения в Верховной Раде, то есть к чему я веду, что все же здравый смысл победит, будет согласие и Верховная Рада выполнит свои полномочия. Я о судебной системе…