Баканов дискутировал с Зеленским по поводу уголовных дел в отношении Медведчука

Запись опубликовал Telegram канал “Трубу прорвало”.
Баканов: Мы вчера обсуждали с Владимиром Александровичем (Зеленским, – ред.) по поводу уголовных дел в отношении Медведчука. Он просто постоянно что-то говорит и в принципе эти дела можно плодить и плодить. Говорю, что если мы начнем плодить, это, во-первых, экспертиза лингвистическая, поскольку если просто мы пойдем в суд, то это будет оценочное суждение. А с другой стороны, он будет говорить, что мы на него давим. И первое, что появилось сегодня с утра новости, это то, что Медведчук удивлен тем, что СБУ открыла против него дело и он считает, что это давление. Другое дело открыто по нему уже давно, но….
Труба: Ну и остальное по делу, тоже важно, что когда мы сейчас будем открывать уголовные дела, выдавать подозрения одиозным бывшим политикам или лицам, которые были у власти, важно соблюдать этот вот принцип. Понимая, что он преступник априори, то есть там с этической стороны, найти этот, возможно один единственный, возможно, который не имеет отношения к его коррупционной сфере, но законный, который пройдет через суд, это самое главное.
Баканов: Я тоже считаю, что в принципе любое обвинение, оно должно быть качественным, но в нашей стране это ненормально.
Труба: Из-за судебной системы?
Баканов: Из-за судебной системы.
Труба: Так есть возможность сейчас, ну мы надеемся, что произойдут изменения в Верховной Раде, то есть к чему я веду, что все же здравый смысл победит, будет согласие и Верховная Рада выполнит свои полномочия. Я о судебной системе…
- 23 декабря были опубликованы записи разговоров Трубы и заместителя главы Офиса Президента Украины Андрея Смирнова, из которых следует, что руководство ОПУ могло требовать от ГБР оказывать давление на бывшего судью Николая Чауса, в деле об экстрадиции которого фигурирует Петр Порошенко.
- Также на записях заместитель руководителя Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Смирнов угрожал “разобраться” с руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким.