15:18 «Там правды нет»: Глава СБУ говорил что не читает Facebook
14:48 Баканов дискутировал с Зеленским по поводу уголовных дел в отношении Медведчука
14:38 Google выплатила $6,5 млн по программе bug bounty в 2019 году
13:58 В Великобритании выявлено два случая коронавируса
13:38 На сайте киберполиции нашли скрипт, который деанонимизирует пользователя
13:30 Свидетельница телефонного разговора Трампа и Зеленского, увольняется из Белого дома
13:00 Зеленский считает, что импичмент Трампа не повлиял на «теплые отношения» с США
12:50 Украинка завоевала золото Кубка мира по тяжелой атлетике
12:35 В Белом доме не планируют уменьшать размер военной помощи Украине
12:13 Госдеп США повысил уровень опасности посещения Китая до максимального
11:51 Коронавирус: в польском Вроцлаве госпитализировали китайца из Уханя
11:32 Кличко рассказал, как «поймать» зеленый свет на каждом светофоре в Киеве
11:26 С 2021 года тариф на транзит газа из РФ может повлечь убытки для ГТС Украины, – росСМИ
Партнерский материал
11:22 В рамках UFW осень-зима’20-21 пройдет лекция Джованни Оттонелло «Fashion Luxury: история и будущее»
10:42 В ООС ранили украинского военнослужащего
10:17 В Кабмине закрыли парикмахерскую, – Дубилет
03:14 Американец купил склад за $75 и нашел там кроссовки Nike Mag за $10 тысяч
01:51 Прибыль Amazon за год выросла до 11,6 млрд
01:24 Елена Зеленская рассказала, что случилось с ее аккаунтом в Facebook
01:03 Офицер ВСУ, получивший выговор за критику Зеленского, хочет обратиться в суд
00:51 Опубликован первый тизер-трейлер фильма «Форсаж-9»
00:22 Ярош выступил против геев: ему напомнили про бойца АТО, который сделал каминг-аут
00:03 Кроссовки от Nike хотели запретить на соревнованиях: они помогают бегать быстрее

30 января

23:48 Apple показала тизер фильма о группе Beastie Boys

Баканов дискутировал с Зеленским по поводу уголовных дел в отношении Медведчука

В Сети обнародовали аудиозапись, на которой бывший глава ГБР Роман Труба и глава Службы безопасности Украины Иван Баканов обсуждают уголовное дело против народного депутата Виктора Медведчука.

Пятница, 31 января 2020, 14:48

Запись опубликовал Telegram канал “Трубу прорвало”.

Баканов: Мы вчера обсуждали с Владимиром Александровичем (Зеленским, – ред.) по поводу уголовных дел в отношении Медведчука. Он просто постоянно что-то говорит и в принципе эти дела можно плодить и плодить. Говорю, что если мы начнем плодить, это, во-первых, экспертиза лингвистическая, поскольку если просто мы пойдем в суд, то это будет оценочное суждение. А с другой стороны, он будет говорить, что мы на него давим. И первое, что появилось сегодня с утра новости, это то, что Медведчук удивлен тем, что СБУ открыла против него дело и он считает, что это давление. Другое дело открыто по нему уже давно, но….

Труба: Ну и остальное по делу, тоже важно, что когда мы сейчас будем открывать уголовные дела, выдавать подозрения одиозным бывшим политикам или лицам, которые были у власти, важно соблюдать этот вот принцип. Понимая, что он преступник априори, то есть там с этической стороны, найти этот, возможно один единственный, возможно, который не имеет отношения к его коррупционной сфере, но законный, который пройдет через суд, это самое главное.

Баканов: Я тоже считаю, что в принципе любое обвинение, оно должно быть качественным, но в нашей стране это ненормально.

Труба: Из-за судебной системы?

Баканов: Из-за судебной системы.

Труба: Так есть возможность сейчас, ну мы надеемся, что произойдут изменения в Верховной Раде, то есть к чему я веду, что все же здравый смысл победит, будет согласие и Верховная Рада выполнит свои полномочия. Я о судебной системе…

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!