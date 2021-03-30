Об этом сообщают #Буквы.

Напомним, Баканов пришел на внеочередное заседание Верховной Рады, посвященное событиям в Офисом президента во время акции протеста 20 марта.

После его выступления напомнили, что это не работа СБУ следить за подготовкой протестных акций. Народный депутат Антон Поляков напомнил ему ряд коррупционных производств, которые до сих пор не раскрыты.

“Я вам помню еще с ноября 2018 года. Вы уже хорошо научились отвечать, очень хорошо отвечать. Но за что получаете за все это время зарплату, скажите пожалуйста. Вы поставили точку в тех всех делах, которые действительно беспокоят украинцев, а не происходили под Офисом президента? О “пленках Ермака”, о “пленках Юзика”, о “пленках Деркача”. Или о скрутке, или угля, который идет с неподконтрольной территории из Российской Федерации через прокладки-фирмы, которые потребляют наши ТЭЦ и производства эти у вас в СБУ есть. Это миллиарды гривен, которые воруют из карманов наших украинцев. И почему эти миллиардные схемы вы не прикрываете, а сейчас сидите и рассказываете нам о том, что якобы что-то работаете”, – заявил Поляков.

“Пока вы здесь тренируетесь в своем филологическом искусстве – СБУ работает. И доработает до всех результатов, которые вы упомянули”, – заявил Баканов.

Некоторые нардепы выразили удивление из-за поведения Баканова и его отношения к парламентариям.