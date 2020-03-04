Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов отчитался о работе спецслужбы, заявив, что "посадки" уже есть.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Как сообщалось ранее, сегодня Верховная Рада провела внеочередное пленарное заседание по требованию Президента Украины Владимира Зеленского. Одним из вопросов повестки был отчет правоохранительных ведомств.

“Весна пришла, посадок нет. Нам надо заслушать отчет правоохранительных органов”, — отмечал накануне глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия.

Глава спецслужбы Иван Баканов ответил на это, заявив, что “посадки” уже есть.

“Весна пришла, уважаемые народные депутаты. Сажаем и сажать будем”, — заявил он.

Так, по словам Баканова, с сентября прошлого года 255 служебных лиц получили сообщение о подозрении в совершении коррупционных преступлений, 83 чиновника были уволены с должностей, а на разные сроки осуждено 80 лиц.

Кроме того, глава СБУ заявил, что спецслужба сохранила для государства порядка 30 млрд гривен.

“Обновленная Служба безопасности Украины не дала нанести убытки государству на сумму — это за последнее время — более 25,7 млрд гривен. А это два, два я подчеркиваю, годовых бюджета СБУ”, — сказал он.