Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Как сообщалось ранее, сегодня Верховная Рада провела внеочередное пленарное заседание по требованию Президента Украины Владимира Зеленского. Одним из вопросов повестки был отчет правоохранительных ведомств.
“Весна пришла, посадок нет. Нам надо заслушать отчет правоохранительных органов”, — отмечал накануне глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия.
Глава спецслужбы Иван Баканов ответил на это, заявив, что “посадки” уже есть.
“Весна пришла, уважаемые народные депутаты. Сажаем и сажать будем”, — заявил он.
Так, по словам Баканова, с сентября прошлого года 255 служебных лиц получили сообщение о подозрении в совершении коррупционных преступлений, 83 чиновника были уволены с должностей, а на разные сроки осуждено 80 лиц.
Кроме того, глава СБУ заявил, что спецслужба сохранила для государства порядка 30 млрд гривен.
“Обновленная Служба безопасности Украины не дала нанести убытки государству на сумму — это за последнее время — более 25,7 млрд гривен. А это два, два я подчеркиваю, годовых бюджета СБУ”, — сказал он.
- Сегодня парламент поддержал отставку премьер-министра Алексея Гончарука и его Правительства, утвердила назначение на этот пост Дениса Шмыгаля и новый состав Кабинета министров Украины, кроме глав Министерства обороны и Министерства иностранных дел.
- Во время заседания парламента народный депутат от “Европейской Солидарности” Алексей Гончаренко призвал Президента Владимира Зеленского уйти в отставку. Также нардеп обвинил президента в том, что “эпоха кумовства” не закончилась, упомянув назначение Баканова главой СБУ.