Запись опубликовал Telegram канал “Трубу прорвало”.

Разговор состоялся 6 сентября 2019 года в кабинете Трубы.

Труба: Мы надеемся, что произойдут позитивные изменения в Верховной Раде, то есть к чему я веду, что все же здравый смысл победит, выборы состоялись и будет возможность, чтобы Верховная Рада выполняла свои полномочия. Я о судебной системе … А сейчас в Администрации за судебную систему отвечает этот бывший представитель из НАПК? Да?

Баканов: Угу. Дайте списки … Должно быть первое дело, открытое дело на какого-то судью. Они все пишутся, это не секрет, они все в принципе зафиксированы … Но судебная система работает таким образом, что она потом всех отпускает.

Т: Угу.

Б: А поскольку большинство во внутренних органах правоохранителей не святые, да? И суд в принципе тоже рассматривает их дела, то они соответствующим образом просто живут, знаете в таком течении … Есть в них определенный баланс. У меня дядя был милиционером, и он мне рассказывал, когда началась коррупция нашей страны, когда суды начали отпускать людей. Всех ловили, подавали в суд, бандитов, воров в законе, а суд просто за взятки отпускал. Затем подключились прокуроры и сказали, что это за херня? А где мы? Начали отпускать их немного раньше. Суд сказал: так не пойдет – они договорились. Затем милиция сказала: уважаемые, извините, а тогда зачем мы их будем вообще ловить? Мы их лучше не будем за деньги ловить. И они договорились уже втроем. Затем адвокаты сказали: вы знаете, уважаемые, а где тогда наш заработок? Потому что вы многое нарушаете, когда неправильно выполняете свои функции. И они начали вчетвером грабить в принципе как бандюганов, так и честных людей. Ибо появилась коррупционная связка: адвокат, то кто расследует, прокурор, суд. Затем к ним пятый присоединился – это глава администрации (Офиса президента, – ред.), как смотрящий от …

Т: Хорошо. Тогда получается, что нам надо пойти по противоположному пути. Начинать из суда и опускаться вниз.

Б: У меня сейчас будет новый сотрудник по этому направлению.