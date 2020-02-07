Главу СБУ Ивана Баканова пригласили на заседание комитета Верховной Рады по вопросам информационной политики из-за обысков на телеканале "1+1".

Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Право на власть”.

“Коллега, приглашаю на внеочередное заседание нашего комитета в понедельник. Мы позвали господина Баканова”, — сказал председатель комитета Александр Ткаченко, обращаясь к нардепу Дмитрию Лубинцу (группа “За майбутне”).

Помимо этого, Ткаченко сообщил, что депутаты начали собирать подписи под обращением в СБУ касательно того, что “давление на журналистов является недопустимым в условиях демократического государства”. Уже собрано более 100 подписей.

Как известно, в среду, 5 февраля, Служба безопасности Украины нагрянула с обысками в здание по улице Куреневской, 18 в Киеве, где располагается редакция спецпроекта “Гроші” телеканала “1+1″. В Службе безопасности Украины подтвердили, что обыски на телеканале “1+1” связаны с делом о создании и хранении аудиофайлов, полученных незаконным путем. Речь идет о прослушке заседания премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Народный депутат от “Слуги народа” Александр Ткаченко на встрече фракции с президентом Владимиром Зеленским признал, что записи прослушки премьера Алексея Гончарука находились на компьютерах телеканала “1+1”.

Метаданные аудиофайла прослушки Премьера Алексея Гончарука содержат фамилию журналиста телеканала “1+1” Евгения Куксина. Этот файл все еще находится на Telegram-канале “слуги народа” Александра Дубинского.