Об этом сообщает издание Vogue.com со ссылкой на представителей музея Метрополитен, выставку в котором обычно открывал бал.

Торжественный вечер часто называют модным “Оскаром”. В этом году бал должен быть посвящен времени. Партнером Met Gala 2020 должен был стать французский дом моды Louis Vuitton.

Выставка Института костюма в Метрополитен-музее должна была называться “О времени: мода и продолжительность” (About Time: Fashion and Duration), сообщает Vogue.ua. Представители музея отмечали, что выставка продемонстрирует полувековую историю моды.

“About Time: Fashion and Duration – это переосмысление истории моды, которая фрагментирована, прерывиста и неоднородна”, – сообщал Эндрю Болтон, руководитель Института костюма, в ноябре 2019 года.

Стоит отметить, что до 4 апреля закрыт и сам музей. Так, недавно у двоих его сотрудников были обнаружены симптомы коронавируса. Согласно внутренней информации, которую получили сотрудники Метрополитен-музея, все мероприятия в нем будут отменены до 15 мая.