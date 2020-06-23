В период с мая 2019 по июнь 2020 баланс доверия к Президенту Владимиру Зеленскому упал с +34,1% до -8,9%.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного центром “Социальный мониторинг”.

Центр “Социальный мониторинг” проследил, как в течение минувшего года изменялся баланс доверия к Главе государства. Этот показать основан на соотношении доли тех, кто, согласно опросам, доверяет Президенту (полностью или в определенной степени) и доли тех, кто не доверяет (полностью или в определенной степени).

В мае 2019 года этот показатель составлял +34,1%. До конца 2019 года баланс доверия к Президенту колебался в пределах 30-35%.

В декабре-январе состоялось стремительное падение — с 31,5% до 10%. В последующие месяцы баланс доверия продолжал падать, в марте достиг нулевой отметки, а после — минусовых значений (-8 в мае, -8,9 в июне).