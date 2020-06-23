Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного центром “Социальный мониторинг”.
Центр “Социальный мониторинг” проследил, как в течение минувшего года изменялся баланс доверия к Главе государства. Этот показать основан на соотношении доли тех, кто, согласно опросам, доверяет Президенту (полностью или в определенной степени) и доли тех, кто не доверяет (полностью или в определенной степени).
В мае 2019 года этот показатель составлял +34,1%. До конца 2019 года баланс доверия к Президенту колебался в пределах 30-35%.
В декабре-январе состоялось стремительное падение — с 31,5% до 10%. В последующие месяцы баланс доверия продолжал падать, в марте достиг нулевой отметки, а после — минусовых значений (-8 в мае, -8,9 в июне).
- 11 июня сообщалось, что согласно опросу КМИС, рейтинг президента Украины Владимира Зеленского с апреля снизился на 5 % и составляет 37,6 % (среди тех, кто определился со своим выбором).
- В апреле 2020 года к президенту Владимиру Зеленскому позитивно относились 44% респондентов (в марте – 46%).
- Рейтинг пропрезидентской партии “Слуга народа” с апреля снизился на 4,6 % (среди респондентов, которые определились с выбором).