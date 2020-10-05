Бывший узник Кремля Владимир Балух, которого жестоко избили 7 сентября, пришел в себя и пытается говорить.

Об этом сообщила депутат, сопредседатель фракции “Европейской солидарности” Ирина Геращенко.

“Наконец-то хорошие новости от врачей В. Балуха: пациент в сознании, выполняет элементарные инструкции, пытается что-то говорить, но еще очень слаб. Очень жаль, что Володя сейчас в больнице, а не в избирательной кампании, он должен был быть нашим фронтменом в Киевский облсовет”, – написала она.

Как сообщалось ранее, бывшего украинского политзаключенного Владимира Балуха жестоко избили в Киеве в ночь на 8 сентября — ровно через год после его освобождения.

Его в бессознательном состоянии в столичном Гидропарке нашла женщина, которая вызвала врачей. Это произошло только утром. Сейчас известно, что у Балуха сломаны ключица и рука, а также тяжелая черепно-мозговая травма. Днем 8 сентября его прооперировали и перевели в отделение реанимации. Состояние – тяжелое.

Столичная больница передала информацию о нападении в Нацполицию. Там уверяют, что делом занимаются “наиболее опытные и высококвалифицированные работники”.