Об этом в Facebook сообщила народный депутат Ирина Геращенко.

“Новости от лечащих врачей В. Балуха: “Пациент стабильно тяжелый. Володя обеспечен всем необходимым. Сегодня для дополнительных консультаций были приглашены и осмотрели господина Владимира известные нейрохирурги, в частности, профессор Н. Полищук”, – написала Геращенко.

Кроме того, нардеп сообщила, что вчера Балуха навестил священнослужитель отец Климент и прочитал молитву о выздоровлении.

Бывшего украинского политзаключенного Владимира Балуха жестоко избили в Киеве в ночь на 8 сентября — ровно через год после его освобождения.

Его в бессознательном состоянии в столичном Гидропарке нашла женщина, которая вызвала врачей. Это произошло только утром. Сейчас известно, что у Балуха сломаны ключица и рука, а также тяжелая черепно-мозговая травма. Днем 8 сентября его прооперировали и перевели в отделение реанимации. Состояние – тяжелое.

Столичная больница передала информацию о нападении в Нацполицию. Там уверяют, что делом занимаются “наиболее опытные и высококвалифицированные работники”.