Бывшего узника Кремля Владимира Балуха, которого жестоко избили в начале сентября, переводят из реанимации в нейрохирургическое отделение.

Об этом сообщила народный депутат от “Европейской солидарности” Ирина Геращенко.

“Действительно хорошие новости от врачей В. Балуха: Володя сегодня, наконец, после более чем месячного пребывания в реанимации, переводят в нейрохирургию. Он еще не понимает полностью что с ним, что с ним произошло, где он находится. Посещать Володя пока нельзя, в том числе из-за карантина и опасность COVID, потому что для него это очень опасно”, – написала она.

Как сообщалось ранее, бывшего украинского политзаключенного Владимира Балуха жестоко избили в Киеве в ночь на 8 сентября — ровно через год после его освобождения.

Его в бессознательном состоянии в столичном Гидропарке нашла женщина, которая вызвала врачей. Это произошло только утром. Сейчас известно, что у Балуха сломаны ключица и рука, а также тяжелая черепно-мозговая травма. Днем 8 сентября его прооперировали и перевели в отделение реанимации. Состояние – тяжелое.

Столичная больница передала информацию о нападении в Нацполицию. Там уверяют, что делом занимаются “наиболее опытные и высококвалифицированные работники”.