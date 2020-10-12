Об этом сообщила народный депутат от “Европейской солидарности” Ирина Геращенко.
“Действительно хорошие новости от врачей В. Балуха: Володя сегодня, наконец, после более чем месячного пребывания в реанимации, переводят в нейрохирургию. Он еще не понимает полностью что с ним, что с ним произошло, где он находится. Посещать Володя пока нельзя, в том числе из-за карантина и опасность COVID, потому что для него это очень опасно”, – написала она.
Как сообщалось ранее, бывшего украинского политзаключенного Владимира Балуха жестоко избили в Киеве в ночь на 8 сентября — ровно через год после его освобождения.
Его в бессознательном состоянии в столичном Гидропарке нашла женщина, которая вызвала врачей. Это произошло только утром. Сейчас известно, что у Балуха сломаны ключица и рука, а также тяжелая черепно-мозговая травма. Днем 8 сентября его прооперировали и перевели в отделение реанимации. Состояние – тяжелое.
Столичная больница передала информацию о нападении в Нацполицию. Там уверяют, что делом занимаются “наиболее опытные и высококвалифицированные работники”.
- Полиция Киева расследует инцидент с избиением бывшего политзаключенного Владимира Балуха как разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах или совершенный организованной группой, или совмещенный с причинением тяжких телесных повреждений (ч. 4 ст. 187 УК).
- В столичной прокуратуре заявили, что держат расследование уголовного производства.
- 18 сентября полиция Киева задержала подозреваемого в нападении на бывшего украинского политзаключенного Владимира Балуха.
- 5 октября стало известно, что Владимир Балух пришел в себя и пытается говорить.
- 9 октября Ирина Геращенко сообщила, что Владимира Балуха отключили от аппарата ИВЛ: он в сознании, но ничего не помнит.