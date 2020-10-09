Избитый бывший политический заключенный Владимир Балух пришел в себя и начал говорить. Врачи отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.

Об этом сообщила народный депутат от “Европейской Солидарности” Ирина Геращенко на своей Facebook-странице.

“Немного позитива от лечащих врачей Владимира Балуха: пациент в сознании, без ИВЛ. Начал говорить, но еще дезориентирован, ничего не помнит”, – написала она.

По словам Геращенко, Балуху нужно время для реабилитации после тяжелой травмы. В случае длительного фиксирования прогресса его переведут из реанимации в обычную палату.

Бывшего украинского политзаключенного Владимира Балуха жестоко избили в Киеве в ночь на 8 сентября — ровно через год после его освобождения.

Его в бессознательном состоянии в столичном Гидропарке нашла женщина, которая вызвала врачей. Это произошло только утром. Известно, что у Балуха сломаны ключица и рука, а также тяжелая черепно-мозговая травма.

Полиция Киева расследует инцидент с избиением бывшего политзаключенного Балуха как разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах или совершенный организованной группой, или соединенный с причинением тяжких телесных повреждений (ч. 4 ст. 187 УК).